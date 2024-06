Gentili e la nuova amministrazione: "Priorità agli eletti, c’è abbondanza"

Andrea Gentili ha centrato il tris con la civica "Cittadini Sempre", grazie a una vittoria larga nelle proporzioni, ovvero il 64,69% di voti (2.349) contro il 35,31% (1.282) della sfidante Elena Pompei, punto di riferimento dell’Udc cittadina, la quale guidava la lista "Centro Destra Sangiustese" e che non è riuscita a ribaltare le sorti della tornata elettorale, nonostante fosse la figura di sintesi, capace di riunire tutte le anime dei partiti di centrodestra, a differenza delle scorse elezioni quando andarono divisi. Il sindaco uscente, nonché vicesegretario provinciale del Pd, ha trionfato in tutte le sette sezioni: non solo ha confermato l’ampio successo ottenuto cinque anni prima, ma l’ha addirittura migliorato, se pensiamo che nel 2019 raccolse il 62,6%. "Non mi aspettavo una vittoria così netta – ha esordito il primo cittadino Gentili – considerando inoltre che contro avevo un centrodestra unito. Il voto amministrativo va oltre l’appartenenza politica, infatti come cinque anni fa alle Europee, il centrodestra si è assestato su percentuali alte ma gli elettori, con la stessa mano, hanno premiato il lavoro che ho svolto". Nel quadro dei candidati consiglieri e in proiezione alla futura giunta, spiccano i traguardi raggiunti dall’assessore uscente Mauro Spinelli, il più votato con 304 consensi, insieme all’assessore Simona Scopetta, con 232 preferenze. Sul secondo gradino del podio svetta la novità Silvia Polinesi (266). "Spinelli e Scopetta sono stati il cemento del gruppo – ha affermato Gentili – poi tutti hanno dato tanto. Alla giunta ancora non ho pensato, credo che per la fine della prossima settimana sarà definita, e sarà composta in primis dalle otto persone elette. Però se noto delle competenze utili tra i non eletti sceglierò da lì, non cercherò fuori, il mio ‘problema’ è l’abbondanza". "Al di là del risultato, siamo soddisfatti per il buon riscontro avuto durante la campagna elettorale – ha commentato invece Elena Pompei – considerati i tanti cittadini che ci hanno seguito negli incontri. Eravamo consapevoli che affrontavamo un sindaco uscente con alle spalle dieci anni di amministrazione, pertanto, non mi ritengo insoddisfatta. Ora ripartiamo uniti all’opposizione, e la nostra azione sarà responsabile, concreta e mirata al bene della comunità".

Diego Pierluigi