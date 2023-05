Gentili: "Nessuna falsità o fango Salvatori impari a informarsi"

"Non dobbiamo scuse ai sangiustesi, né tantomeno al consigliere Salvatori perché non è stata detta alcuna falsità o gettato fango addosso a qualcuno. Non c’è stato nessun secondo ko tecnico ed è piuttosto il consigliere che dovrebbe informarsi e imparare a leggere meglio gli atti prima di intervenire". E’ il sindaco Andrea Gentili a rispondere al consigliere di opposizione Andrea Salvatori sulla questione della gestione del campo a Villa San Filippo, rimarcando come non sia stato fatto alcun danno alle casse del Comune. In questi giorni infatti, è arrivata all’amministrazione "non una sentenza, come dice Salvatori, ma un decreto, che pubblicheremo entro qualche giorno sulla pagina social del Comune nella massima trasparenza verso i cittadini – spiega ancora Gentili –, in cui il Consiglio di Stato ci comunica che, il 24 febbraio scorso, l’appellante (cioè il Ponte San Giusto Academy) ha depositato un atto con cui dichiara di non avere più interesse al ricorso. A seguito di questo il Consiglio di Stato non può che prenderne atto e pronunciare un decreto in cui appunto spiega che non può essere emanata nessuna sentenza perché l’interesse al ricorso è venuto meno. Nel frattempo, inoltre, l’amministrazione non è rimasta con le mani in mano ma nel 2019 ha fatto una gara per la gestione del campo (che scadrà nel 2025), aggiudicata alla Valdichienti Ponte, che ha permesso un risparmio alle casse dell’ente di 400mila euro".