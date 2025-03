Gentilucci: "Acqua, Sciapichetti ha perso la bussola"

L’assemblea dell’Aato 3 del 12 marzo ha sancito un passo importante e definitivo per l’affidamento in house della gestione del servizio idrico, ovvero l’acqua pubblica. Se chi critica senza sapere, cioè Angelo Sciapichetti, segretario provinciale del Pd, avesse partecipato ad almeno un’assise dell’Aato 3, avrebbe evitato brutte figure. E avrebbe apprezzato che il suggerimento, promosso dal sottoscritto fin dal 2023, è lo stesso su cui è stato trovato l’accordo". Alessandro Gentilucci, presidente dell’Aato 3 di Macerata, replica a quella che definisce la "vecchia politica fatta di immobilismi", come quella che sarebbe rappresentata dal segretario dem che dal 2015 al 2020 è stato assessore regionale alle risorse idriche. Il sindaco di Pieve Torina interviene dopo che, in seguito a un lungo stallo, i primi cittadini della provincia hanno trovato una prima intesa sulla strada del gestore unico.

"Sciapichetti – evidenzia Gentilucci – ha dapprima caldeggiato una consortile di secondo livello, poi una gestione ispirata al modello Cosmari, infine ha criticato le società di gestione per la eccessiva frammentazione e i costi elevati, salvo poi elogiarle definendole eccellenze. Una linea politica da far girare la testa che, se fosse stata seguita, avrebbe portato la gestione del servizio idrico direttamente nelle mani dei privati". Questo, secondo il presidente dell’Aato, spiega "la totale inerzia di Sciapichetti durante il suo mandato, visto che quando poteva agire e non lo ha fatto. I fatti dimostrano che siamo sulla via dell’acqua pubblica. Lo dico con orgoglio, ma senza eccessivi entusiasmi e, soprattutto, con grande senso di responsabilità, consapevole che continuerò ad attenzionare e monitorare il processo sino alla giusta conclusione", prosegue Gentilucci. "Su questo – conclude – i sindaci sono coesi come coese sono le società di gestione: la strada è tracciata e, nonostante qualche necessario aggiustamento, l’obiettivo è, e rimane, quello dell’acqua pubblica in mano pubblica, con la costituzione della consortile più grande della provincia e con l’ulteriore garanzia ai lavoratori che diverranno, anche loro, dipendenti pubblici. Con buona pace del caro Sciapichetti che ha totalmente perso la bussola".

f. v.