Gentilucci incontra il maresciallo Montanaro: "Ruolo dell’Arma fondamentale per la sicurezza"

Incontro ufficiale tra il sindaco di Pieve Torina Alessandro Gentilucci e il nuovo comandante della stazione locale dei carabinieri, maresciallo Raffaello Montanaro. "Il ruolo dell’Arma è fondamentale per il controllo e la sicurezza della comunità – ha detto il primo cittadino –. Saluto il nuovo comandante nella certezza che saprà trovare, qui, un terreno fertile di relazioni e collaborazione, soprattutto in vista della realizzazione della nuova caserma". Abruzzese d’origine, nativo di Casalincontrada in provincia di Chieti, Montanaro proviene dal nucleo investigativo di Camerino. A fine luglio ha ricevuto l’incarico di nuovo comandante della stazione carabinieri di Pieve Torina, che ha competenza anche nel Comune di Monte Cavallo. "Una stretta di mano a suggellare un legame forte, davanti al monumento a Salvo D’Acquisto, a significare quanto, come amministrazione, siamo vicini all’Arma – ha concluso Gentilucci –. Al nuovo comandante i migliori auguri per un proficuo lavoro". Ieri mattina sindaco e maresciallo, insieme, hanno fatto visita agli studenti per il ritorno sui banchi.