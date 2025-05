Geocaching Tolentino, tutto pronto per la caccia al tesoro

È in arrivo la terza edizione del Geocaching Tolentino, una sorta di caccia al tesoro che unisce gioco, territorio e tecnologia. Si svolgerà domenica con una novità: quest’anno sono coinvolte anche le contrade. Il programma è stato presentato ieri in conferenza dall’assessore al turismo Diego Aloisi e dal promotore Enrico Seri (di Visione Sibillina), con Edoardo Costantini di Zagreus e Silvano Ronconi di Fabrica City; presente anche l’assessore alle politiche sociali Benedetta Lancioni.

Il ritrovo è per le 14 in piazza della Libertà, dove verranno fornite le istruzioni, consegnate le mappe e assegnate le zone di partenza. Dalle 14.30 alle 16 esplorazione delle contrade, almeno una cache da trovare tra quelle nascoste; le cache saranno ispirate ai racconti raccolti nel libro di Andrea Mosca. Dalle 16.30 alle 18 sfida nel centro storico, con cache disseminate in punti significativi della città. Ogni squadra riceverà, in base al punteggio ottenuto, una mappa finale personalizzata, molto originale, per accedere alla fase conclusiva della ricerca del tesoro simbolico (per valorizzare qualcosa di ancora chiuso al pubblico).

Le premiazioni si svolgeranno in piazza e saranno accompagnate dalla band giovanile Why Not?. I premi sono offerti dai commercianti del centro storico. L’assessore Aloisi ha sottolineato la continuità del gioco di squadra tra più associazioni che si sono messe insieme per il progetto (come Zagreus, Avis comunale Tolentino, Accademia Filelfica, Fabrica City, Hub 62029, Circolo Legambiente Il Pettirosso, Pro Loco 2.0). Una cache si troverà al Castello della Rancia, un’altra vicino al Torrione, entrambi appena riaperti.

"Lo scopo è valorizzare quello che abbiamo – ha detto Seri -, non solo come patrimonio artistico e monumentale, ma anche come paesaggio. Vogliamo proporre una visione della città: da qui la scelta di coinvolgere le contrade, in campagna, per far vedere Tolentino dall’alto, da lontano. Ci piacerebbe che Tolentino diventasse la città del Geocaching. Abbiamo avuto la richiesta di esportare l’iniziativa anche nei Comuni limitrofi. Un modo per far vivere i luoghi". Per iscriversi bisogna scrivere a geocachingtolentino@gmail.com.

Lucia Gentili