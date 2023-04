Geografia e tecnologie, i laboratori di Unimc sulla realtà aumentata

Oggi dalle 18.30 alle 21.30, al Creahub di via Crescimbeni, appuntamento dedicato alla realtà aumentata con laboratori e workshop aperti al pubblico. L’iniziativa è stata organizzata dall’Università che ha aderito all’International Night of Geography – GeoNight 2023. La manifestazione, coordinata dai docenti Carlo Pongetti e Simone Betti, presenta le opportunità di utilizzo della SandBox Ar, a supporto della didattica e della ricerca geografica. Si tratta di uno strumento tecnologico messo a punto dall’ateneo di Macerata. Durante l’evento che si avrà l’opportunità di confrontarsi con esperti del settore per riflettere sulle nuove tecnologie e sulla loro divulgazione. In mattinata nel polo Aleandri appuntamento con una lezione sui vantaggi dell’utilizzo della tecnologia nella didattica della geografia, per poi avviare uno storytelling con un focus sull’erosione costiera marchigiana.