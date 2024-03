"Geografie musicali", viaggio in Francia al Feronia con la Form

Dopo la Spagna ecco la Francia. Le "Geografie musicali" della Form, l’Orchestra filarmonica marchigiana, stasera racconteranno al Feronia un nuovo Paese partendo da "Parigi: dal primo al secondo Impero". Saranno proposte le musiche di Gaspare Spontini, Nicolò Paganini e Georges Bizet, con la partecipazione straordinaria del violinista Stefan Milenkovich e la direzione del maestro Alessandro Bonato. Il programma si apre con l’Ouverture di Olympie di Spontini, uno dei Lo spettacolo, che inizierà alle 20.45, si apre con l’Ouverture di Olympie di Spontini, uno dei maggiori esempi dello spirito dell’epoca della Restaurazione. Segue il Concerto per violino e orchestra n. 2 in si min., Op. 7, "La Campanella" di Paganini, una delle sue composizioni più famose e celebre per il terzo movimento, il Rondò che dà il nome all’intero concerto. La chiusura è affidata alla Sinfonia in do magg. di Bizet, una dimostrazione della grande padronanza nel trattamento tematico.