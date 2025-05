Geometra non iscritto all’albo e nomina irregolare. L’Usr stoppa i cantieri della ricostruzione

Novità sul caso dell’amministratrice di condominio settempedana, che avrebbe effettuato nomine irregolari. Mentre ieri l’Ufficio speciale ricostruzione (nella foto il direttore Marco Trovarelli) ha richiesto la sospensione dei lavori di ricostruzione di altri condomini a San Severino, sono emersi nuovi particolari preoccupanti sulla vicenda che sta coinvolgendo una decina di cantieri post sisma.

La storia è questa: una amministratrice condominiale ha sostituito tutti gli ingegneri addetti alla sicurezza dei cantieri di un ingegnere progettista in particolare. Ha fatto questo in maniera totalmente autonoma, e senza avere la preventiva autorizzazione delle assemblee di condominio interessate, come prevede la legge. Ed è qui la prima irregolarità contestata alla professionista dall’Ufficio speciale ricostruzione, che si è visto recapitare tante pratiche dello stesso genere.

Per di più, per sostituire gli ingegneri addetti alla sicurezza dei cantieri la geometra pare abbia incaricato un geometra di Teramo: e a questo punto l’Usr ha segnalato ben due irregolarità. Questo professionista fa capo a una società che non è iscritta all’Anagrafe antimafia degli esecutori, gestita dal commissario straordinario per la ricostruzione. L’iscrizione è obbligatoria per tutti coloro che intendono partecipare agli interventi di ricostruzione, pubblici e privati. E il geometra non sarebbe iscritto neanche all’ordine professionale di appartenenza.

Per queste ragioni l’Usr sta richiedendo la sospensione dei cantieri interessati, finché la vicenda non sarà chiarita. Le assemblee di condominio stanno ora procedendo a riunirsi con urgenza, per deliberare il ripristino dei precedenti coordinatori della sicurezza. Alcune hanno anche provveduto ad estromettere la donna dal ruolo di responsabile del cantiere e di amministratrice, ed è verosimile che altre lo faranno nei prossimi giorni.