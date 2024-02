Geometra per cantieri e addetto agli acquisti

Azienda di Recanati cerca una stiratrice, si offre tempo pieno e determinato, trasformabile (codice offerta 277936/6, scadenza 10 febbraio). Azienda di trasporti di Corridonia cerca un pulitore di autobus con esperienza. Si offre part time: orario serale 21-23.30 a sere alterne (codice offerta 16628/1, scadenza 10 febbraio). Un addetto alla pressa per applicazione fondi su calzature con esperienza (codice offerta 14217/6, scadenza 11 febbraio). Famiglia di Treia cerca badante convivente con esperienza per signora anziana non autosufficiente (codice offerta 527698/1, scadenza 11 febbraio). Azienda edile di Macerata cerca geometra per mansioni di cantiere (codice offerta 375235/4, scadenza 11 febbraio). Azienda edile di Macerata cerca impiegato ufficio acquisti/contabile (codice offerta 375235/6, scadenza 11 febbraio). Azienda settore commercio di Appignano cerca magazziniere, richiesta patente B (codice offerta 182089/18, scadenza 11 febbraio). Inviare cv a centroimpiegomacerata.ido@regione.marche.it specificando il codice offerta.