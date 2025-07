Geometri in pressing su Castelli: "Risposte sul Superbonus 110%"

Superbonus 110%: quale destino per la ricostruzione?, è stata questa la domanda posta al commissario straordinario Guido Castelli nell’incontro promosso dal Collegio dei geometri Macerata al quale hanno preso parte tante realtà professionali impegnate nella ricostruzione post-sisma. "Abbiamo ottenuto un risultato non scontato – ha affermato Castelli – ovvero disporre di un anno in più per rendicontare il 110 che è stato aggiunto alle cosiddette pratiche plafonate, vale a dire quelle fino a 330 milioni. Ciò si aggiunge al rifinanziamento della zona franca urbana e all’ordinanza in cui è stato reso più efficace il testo unico della ricostruzione, ora avvieremo una verifica riferita alle pratiche che hanno richiesto il 110 nell’ambito del cratere, depositate prima del 30 marzo 2024 in quanto non godono di proroga. Non è facile per pratiche così vecchie, però valutiamo quale potrebbe essere il costo per lo Stato". Nel focus tecnico, sono stati sviscerati alcuni numeri. "La ricostruzione sta correndo – ha sottolineato Castelli – tra maggio ‘24 e maggio ‘25 è stato registrato un +37% di liquidazioni alle imprese, un cambio passo documentato dai 9.000 cantieri aperti. L’obiettivo è evitare che le incertezze del 110 possano rallentare un treno spedito. Dal 24 agosto 2016, abbiamo pagato 6 miliardi e 100 milioni alle imprese: il 60% della cifra è stato liquidato negli ultimi due anni e mezzo. Il Superbonus da un lato ha consentito di evitare gli accolli, dall’altro ha creato complicazioni e portato i contributi che lo Stato ha riconosciuto alle case terremotate a superare anche i 3.500 euro al metro quadro". "Ben venga la proroga delle pratiche “plafonate“ – ha dichiarato Paola Passeri, presidente del Collegio Geometri Macerata - è stata una boccata d’aria ma la nostra necessità è per le pratiche pregresse, ciò quelle prima del 30 marzo 2024, che scadono a fine anno. La proroga è stata la nostra richiesta corale, speriamo che il commissario Castelli possa fungere da portavoce al Governo. E’ importante conoscere se ci sarà, altrimenti bisogna pensare ad un piano alternativo per evitare una fase di stallo a dicembre. Vorremmo che non ci fosse disparità tra i cittadini, pensiamo soprattutto alle realtà dei condomini, dove ci sono situazioni più critiche e gli accolli dei lavori potrebbero portare una maggior precarietà".