"Geometrie in libertà", le opere di Franco Giuli in mostra

Sarà inaugurata domenica, alle 18 negli spazi del Nino Caffè in via Roma, la mostra "Geometrie in libertà" con le opere di Franco Giuli, a cura di Daniele Taddei. L’Art club studio di Macerata vuole riscoprire il percorso artistico di Franco Giuli, tra i più attivi negli anni 70 a Roma e Milano, esponendo dieci carte, realizzate con rigore ed eleganza, dove le mirabili geometrie incontrano assemblaggi di legni e cartoni. "Un dialogo armonico, senza sovrapposizioni dove ogni forma si muove nello spazio assieme agli altri materiali in un collage meraviglioso – spiega Taddei –. Del suo lavoro si sono interessati i maggiori critici italiani, a partire da Giulio Carlo Argan. Giuli sente molto il supporto cartaceo, lo rispetta a tal punto da preservarlo in ogni dove, attento e meticoloso nell’uso, rigoroso ed elegante nell’applicare quei materiali a complemento dell’opera. Ama le geometrie, intese come immagini che si muovono libere nello spazio, non sono facili da decifrare o catalogare, appartengono alla sua intimità al suo stato d’animo. L’autore è libero interiormente, preferisce l’ascolto e il silenzio alla parola, è lontano da condizionamenti o da logiche mercantili, si ritrova nelle sue forme che danzano tra loro in un afflato sublime, creando un’armonia unica, senza prevaricazione alcuna". Ingresso libero.

re. ma.