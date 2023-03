Germanà e l’attentato del ’92 "Mi nascosi nel mare, ma non ho avuto paura"

di Chiara Gabrielli Gli hanno sparato addosso una, due, tre volte: il 14 settembre 1992 il poliziotto antimafia con una carriera conclusa da questore, Calogero (Rino) Germanà, allora commissario, si salvò prima rispondendo al fuoco, poi scappando in spiaggia e, infine, nascondendosi in mare. Sono passati 31 anni da quel giorno che cambiò per sempre la sua vita e quella della moglie Silvana, quando il comando killer composto da Matteo Messina Denaro, Leoluca Bagarella e Giuseppe Graviano ha cercato di eliminarlo e ancora oggi ha nei ricordi il rombo del motore del boss che non cambia la marcia e fa andare l’auto in seconda mentre gli si avvicina per ucciderlo, ha ancora negli occhi il fucile e il kalashnikov, rivive il colpo che lo raggiunse di striscio alla testa e le sensazioni su quella spiaggia di Mazara del Vallo dove, non sa nemmeno lui come, riuscì a scampare al destino che Totò Riina voleva scrivere per lui. Ieri, Germanà è stato uno dei protagonisti dell’incontro organizzato dall’Anps (Associazione nazionale della polizia di Stato) di Macerata, guidata dall’ex questore Giorgio Iacobone, e dall’oratorio della chiesa Santa Madre di Dio con il parroco don Carlos. Germanà, lei fu uno degli ultimi a parlare con...