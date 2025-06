Gessica Vulpe muore a 15 anni nell’incidente a Tolentino: travolta sulle strisce

Tolentino (Macerata), 8 giugno 2025 – Tragedia ieri in contrada Pace, a Tolentino. A perdere la vita, Gessica Vulpe, che avrebbe compiuto quindici anni tra un mese. Per cause in corso di accertamento, intorno alle 17.45, in via Concordia, un furgone Volkswagen condotto da R. R., quarantenne di Tolentino, ha investito la ragazza e un suo amico mentre stavano attraversando la strada sul passaggio pedonale.

I due avevano lasciato lo scooter sul lato del cinema Giometti e si stavano dirigendo dalla parte opposta, verso la zona del centro commerciale Oasi. Tenevano ancora il casco in mano, quando sono stati investiti da un furgoncino dell’Apm, l’azienda municipalizzata di Macerata. Gessica sarebbe morta sul colpo.

Gli operatori sanitari del 118 sono arrivati immediatamente sul posto, ma per lei non c’era più niente da fare. L’amico, 16enne di San Severino, è stato portato in eliambulanza all’ospedale regionale Torrette di Ancona; ha riportato diversi traumi.

Il conducente del furgone è stato portato via in ambulanza per il grande choc ed è stato ricoverato all’ospedale di San Severino, dove verrà sottoposto a tutti gli accertamenti e i test del caso. Il quarantenne aveva la reperibilità per l’Apm.

Ad effettuare i rilievi gli agenti della polizia locale di Tolentino, coordinati dal comandante Andrea Isidori. Hanno anche disciplinato il traffico chiudendo la strada. Tante le persone che si sono fermate sul posto, essendo una zona transitata. Anche il sindaco Mauro Sclavi è arrivato sul luogo dell’incidente.

Il primo cittadino, insieme all’amministrazione comunale e anche a nome di tutta la comunità tolentinate, partecipa al lutto «con immenso dolore» ed è vicino alla famiglia Vulpe.

In tutti gli eventi che si sono svolti ieri sera è stato osservato un minuto di silenzio, anche durante i saggi al teatro Vaccaj; mentre in palestra la squadra di pallavolo dell’asd Futura Volley – dove giocava la ragazza, che aveva appena terminato la 1ª T Chimica, materiali e Biotecnologie all’Iis Matteo Ricci di Macerata – e gli amici più intimi si sono stretti intorno alla sorella gemella, anche lei giocatrice. Probabilmente questa sera verrà organizzata una veglia di preghiera in chiesa.

«Una tragedia che ci tocca tutti da vicino – ha detto il sindaco –, ci lascia un enorme vuoto e un grande dolore. Sarà nostro compito mantenere sempre vivo il ricordo di Gessica». Subito in serata si è svolta l’ispezione cadaverica e la salma è stata restituita alla famiglia della ragazza. Ieri anche la mamma si è sentita male. Oggi verrà fissata la data del funerale.