Gesti utili nel nome di malati renali cronici che non ci sono più

"Trasformare il dolore in speranza, e la perdita di persone care in solidarietà". Da qui parte l’organizzazione di volontariato R.E.MA.RE. Ricerca Etica Malattie Renali di Macerata, attiva dal 2017. Nella giornata della commemorazione dei defunti, ha rivolto un pensiero pieno di affetto e gratitudine a tutte le persone con malattia renale cronica dei Centri dialisi di Macerata, Tolentino e Camerino che l’hanno sostenuta e che non ci sono più. Come Angelo Piccioni di Camerino e Tiziana Romagnoli di Morrovalle. "In particolare ringraziamo i familiari di Angelo, che ci ha lasciati il 25 giugno scorso e che hanno scelto di legare il suo nome ad un gesto di solidarietà del quale anche lui sarebbe stato fiero – spiega il presidente dell’odv Vittorio Biaggi -. La figlia Antonella con la moglie Franca lo ricordano così: “Papà era un trapiantato di rene da circa quindici anni e questo dono gli ha permesso di poter continuare a ’remare’ serenamente nell’immensità della vita, affrontando con coraggio e tanta forza le difficoltà che questa ha presentato. Mio padre ci lascia un’eredità preziosissima…l’umiltà, la bontà, la voglia di vivere e la tenacia di un combattente instancabile“. Ringraziamo anche i familiari della trapiantata di rene Tiziana Romagnoli in Fabiani, che ci ha lasciati il 7 agosto e che hanno scelto di devolvere all’associazione una donazione in sua memoria, dando speranza ad altre persone con malattia renale cronica". Chi deve sottoporsi al trattamento salvavita trisettimanale emodialitico ospedaliero necessita di un significativo supporto psicologico e di partecipare a gruppi di mutuo aiuto con servizi di sollievo. Quindi R.E.MA.RE. costituita dal direttore Dialisi e Nefrologia di Macerata, Franco Sopranzi, e dall’assistente sociale Ilenia Sabbatini, oggi presieduta da Biaggi, continua ad offrire: azioni di sostegno nelle cure e acquisto di farmaci alle persone con insufficienza renale eo trapiantati di rene immunodepressi, in condizione di fragilità, vulnerabilità e ai loro familiari o caregiver, in sinergia con le istituzioni competenti; iniziative di sviluppo delle cure e diagnosi nefrologiche; progetti di supporto psicologico al paziente dializzato e ai familiari; promozione del volontariato. Per aderire eo effettuare erogazioni liberali scrivere a associazione.remare@gmail.com – Iban IT57U0331713401000010104635.