Gesticola mostrando un coltello ai bagnanti. Sul lungomare accorre la polizia Un uomo di 49 anni a Civitanova è stato denunciato per porto abusivo di arma dopo essere stato segnalato per aver agito in modo sospetto con un coltello in mano sulla spiaggia. La polizia è intervenuta prontamente e ha sequestrato l'arma, trovando anche sostanze stupefacenti addosso all'uomo.