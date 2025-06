Gestione corretta del cane: quattro lezioni per i bambini

Quattro giornate dedicate a insegnare ai bambini come rapportarsi in maniera corretta con l’amico a quattro zampe: è la nuova iniziativa dell’assessorato alla famiglia del Comune di Civitanova. L’iniziativa è organizzata con l’Asp Paolo Ricci.

"Proseguiamo con attività educative che favoriscono la socializzazione e l’autostima e sono indicate per favorire un clima di inclusione e aggregazione" ha detto l’assessore Barbara Capponi.

Insegnare ai bambini a relazionarsi con il cane sviluppa gioia, ma anche capacità e consapevolezze sulle responsabilità necessarie alla relazione. Questo progetto vuole fornire ai bambini gli strumenti per migliorare il proprio rapporto con gli animali e poter costruire con loro una relazione serena. Grazie alla comprovata esperienza nel settore dell’associazione "Magical pet", grandi e piccini accompagnati dai genitori potranno apprendere attraverso giochi, laboratori e percorsi come interagire con il proprio animale domestico. L’associazione, infatti, ha esperienza con bambini nell’età evolutiva, anziani, disabili, persone con disturbi di varia natura, e lavora sia nelle scuole sia in ambito ospedaliero e da anni collabora con la Fondazione Salesi di Ancona.

Gli incontri, gratuiti, si svolgeranno all’asilo nido Il grillo parlante di via Saragat di pomeriggio. Per informazioni su date, orari e modalità degli incontri e sulle iscrizioni è possibile contattare il numero 388 603 8938