Gestione degli impianti sportivi. Ecco quanto spende il Comune

Il Comune spende quasi 1.300.000 euro per affidare ai privati le gestioni degli impianti sportivi. Sono state assegnate con appalto, dopo l’emissione di avvisi pubblici. Alcune hanno la durata di nove anni, vedi quella per il Polisportivo e tutte le altre di sei anni. Il contratto più costoso per le casse comunali è legato al Polisportivo e a seguire la palestra del rione Risorgimento poi la struttura di Santa Maria Apparente. Questa il dettaglio delle somme versate alle società coinvolte con contratti partiti dal gennaio 2020: Polisportivo comunale 264.000 euro, affidato alla Civitanovese; complesso sportivo di Santa Maria Apparente affidato alla Asd Santa Maria Apparente per la somma di 228.000 euro; campo di calcio rione Risorgimento costo 96.000 euro gestito dalla As Unitaed Civitanova; campo di calcio di Fontespina affidato alla Vis Civitanova per 84.000 euro; campo di calcio di Civitanova Alta gestito dalla Academy Civitanova per 78.000 euro; palestra di via Ginocchi utilizzata dalla Virtus Basket e dal costo per il Comune di 210.000 euro; palestra di Civitanova Alta gestita dalle Feba Basket 210.000 euro; pattinodromo comunale gestito dalla Roller Civitanova per 101.000 euro.