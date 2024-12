Gestione dei giochi pirotecnici

"La sicurezza pirotecnica. Conoscere il pericolo è garanzia di sicurezza". Questo è il titolo di un incontro in programma questa mattina, alle 10.30, nell’aula magna dell’istituto di istruzione superiore Leonardo Da Vinci in via Nelson Mandela, organizzato dall’associazione Ad Maiora Semper, cultura e sicurezza di vicinato, in collaborazione con il Comune. Interverranno il colonnello Enzo Musardo dell’associazione Controllo del Vicinato, nonché chimico degli esplosivi e perito balistico forense, e Gabriele Sacchini, referente comunale. Al centro dell’incontro la sicurezza pirotenica nei residuati bellici e nei giochi pirotecnici, come gestirli in modo sicuro e come distinguere quelli legali da quelli illegali. Sarà anche distribuito un manuale minimo di sicurezza pirotecnica e servizi energetici domestici, edito dall’associazione Ad Maiora Semper.