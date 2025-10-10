"Gestione dei parcheggi, è tutto da rivedere"

Un contratto firmato oltre dieci anni fa continua a condizionare la gestione dei parcheggi a pagamento di Recanati. È quanto sostiene l’esperto di Codice della Strada Francesco Battaglini che invita l’amministrazione comunale a fare piena chiarezza rendendo pubblica la convenzione stipulata a suo tempo con la società privata che gestisce la sosta a pagamento in città. "Un termine abnorme – osserva Battaglini – che non trova riscontro nel Codice della Strada. La legge Tognoli parla di concessioni fino a 90 anni, non 99. Eppure questa cifra ricorre spesso, senza che nessuno l’abbia mai contestata". Il sindaco Pepa è sin dall’inizio del suo mandato che cerca di trovare un accordo con la ditta, che gestisce i parcheggi, per poterne riscattare la proprietà, un sogno che rimane comunque ad oggi eccessivamente oneroso. Secondo Battaglini, il nodo principale riguarda le tariffe applicate che è compito della ditta "che, però, non può stabilire da sola gli aumenti – spiega Battaglini – perché la competenza sulle tariffe spetta esclusivamente alla giunta. Il Codice della Strada prevede che i prezzi vengano fissati da un decreto ministeriale, ma quel decreto non è mai stato emanato, così ogni Comune decide autonomamente quanto far pagare, con differenze enormi da città a città". In attesa di questo decreto dovrebbe essere il Comune a stabilire il costo della sosta e non la ditta a suo insindacabile giudizio: ad esempio per tutto il periodo invernale, da ottobre sino a maggio, a Porto Recanati alcuni parcheggi sono gratuiti ad eccezione delle giornate festive dove si paga una tariffa minima. A Recanati avviene, invece, l’esatto contrario. I proventi delle soste, inoltre, dovrebbero essere reinvestiti in nuovi parcheggi, manutenzione e mobilità urbana: nel caso di Recanati la gestione è in mano a un privato e i fondi non finiscono nelle casse comunali. "Se la ditta incassa direttamente – osserva Battaglini – il Comune perde risorse che potrebbero essere utilizzate per strade, segnaletica o trasporto pubblico". Un altro punto controverso riguarda le multe. "Se il Comune affida, inoltre, la gestione totale della sosta a una società privata, tra l’utente e la ditta nasce un contratto di natura privatistica: in quel caso non può scattare una sanzione amministrativa, ma soltanto una richiesta di pagamento per il tempo non saldato". A Recanati, invece, un ticket scaduto fa scattare una multa per divieto di sosta (42 euro). Per questo l’esperto invita l’attuale amministrazione a avviare un serio confronto con la società che gestisce i parcheggi. Asterio Tubaldi