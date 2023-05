"Gestione dei sistemi pastorali": un incontro sulla sostenibilità

L’università di Camerino ha ospitato un corso intensivo internazionale sulla "Gestione sostenibile dei sistemi pastorali", nell’ambito del progetto TranSuMan, finanziato dal programma europeo Erasmus+. Unicam, capofila, coordina un partenariato formato dall’università Babes-Boylai di Cluj-Napoca (Romania), dall’università della Tessaglia (Grecia) e dall’università Cattolica di Valencia (Spagna). "TranSuMan mira a sviluppare un approccio didattico innovativo – spiegano dall’ateneo – per la costruzione di una figura professionale in grado di affrontare in modo multidisciplinare la gestione sostenibile dei sistemi pastorali europei. Si rivolge a studenti di laurea triennale, magistrale e dottorandi, ricercatori e docenti (di corsi di laurea come ambiente e gestione sostenibile delle risorse naturali, biologia, medicina veterinaria) nonché a stakeholder locali (agricoltori, associazioni di agricoltori, enti pubblici, gestori e tecnici della rete Natura 2000 e delle aree protette)". Hanno partecipato le aziende "La Sopravissana dei Sibillini" di Silvia Bonomi e "Le delizie dei Fratelli Angeli" di Pieve Torina; prezioso il contributo del Parco dei Sibillini con il biologo Alessandro Rossetti.