Gestione del bilancio nel mirino: "Milioni in cassa e nessuna opera"

"Il Comune ha in cassa oltre 13 milioni, tutti soldi pagati dai contribuenti ma non tramutati in opere né in servizi. In pratica, ogni cittadino ha un credito di circa mille euro con l’ente comunale. Perciò l’amministrazione dovrebbe restituire quei soldi a ciascuno di loro, oppure non fargli pagare quella somma nel 2025". E’ la proposta che lancia il Pd di Porto Recanati, guidato dal segretario Ettore Perna. I dem, infatti, sollevano una serie di perplessità riguardo alla gestione del bilancio da parte della giunta del sindaco Andrea Michelini. "Durante l’ultimo consiglio comunale, attraverso la sollecitazione di Alessandro Rovazzani del gruppo di minoranza Porto Recanati 21-26, è stato sollevato un punto cruciale: il nostro sindaco ha dichiarato di non conoscere l’ammontare della cassa comunale al 31 dicembre 2024 – dice Perna -. Questo è un aspetto che suscita preoccupazione: come può il sindaco essere estraneo a un dato così importante, essendo il primo firmatario dei documenti di bilancio? Non dovrebbe essere pienamente consapevole delle cifre in questione?". Però a fare i conti ci ha pensato proprio il Pd. "Nel corso degli ultimi tre anni, abbiamo osservato un aumento ragguardevole della cassa comunale: 6.686.872 euro (nel 2021), 8.575.894 euro (2022), 9.681.469 euro (2023) e 13.861.470 euro (2024) – aggiunge Perna -. Questo rappresenta un incremento di oltre sette milioni di euro, più del doppio in un periodo di soli tre anni. Tale crescita è risultata anomala e senza precedenti per Porto Recanati, anche se confrontata con altri comuni di diverse dimensioni. È fondamentale sottolineare che questi soldi provengono dai cittadini di Porto Recanati – osserva ancora -, che hanno pagato le tasse con l’aspettativa di ricevere servizi e opere pubbliche in cambio. Il dato allarmante è che molti di questi servizi non sono stati erogati dal Comune seppur pagati dai cittadini, per questo la cassa è aumentata. Di conseguenza, ogni cittadino ha di fatto un "credito" di 1.103 euro per servizi e opere pagate ma non ricevute". Ed ecco la proposta: "Chiediamo un atto di coerenza morale al sindaco e alla giunta: prima di procedere alla riscossione delle vostre indennità è doveroso dare ai cittadini quanto è stato da loro già pagato, oppure restituire soldi versati in più, o non farli pagare per un pari importo nel 2025, erogando regolarmente i servizi".

Giorgio Giannaccini