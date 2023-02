Gestione del Lido della Polizia: proroga per presentare le offerte

Per la gestione del Lido della Polizia è stata spostata di un mese la data per la presentazione delle offerte. Già fissata all’11 febbraio, è stata prorogata al 16 marzo la scadenza per partecipare alla gara ad evidenza pubblica avviata a fine dicembre. La Polizia vuole affidare la gestione dello stabilimento balneare che si trova sul litorale di Fontespina, con un vincolo di realizzazione del progetto esecutivo di ricostruzione dello chalet, che è a carico dell’aggiudicatario della gara. Questo perché il Lido della Polizia sarà oggetto di una ricostruzione integrale, per rendere la struttura più funzionale alle esigenze del turismo balneare. Alla ditta aggiudicataria saranno affidati i servizi di balneazione per un periodo minimo di dodici anni, con la possibilità di avanzare una proposta di finanza di progetto per un periodo successivo. La gara si espleterà sulla piattaforma telematica www.acquinretepa.it sulla quale gli interessati dovranno registrarsi. La presentazione delle offerte dovrà avvenire entro il 16 marzo e seguendo le indicazioni contenute nel sito http:questure.poliziadistato.ititMacerata - Amministrazione trasparente.