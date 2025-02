Gestione del servizio idrico. Assemblea dei soci e protesta: "Proroga, ma con un progetto"

Nell’assemblea di questa mattina (ieri; ndr) Emanuele Pepa, sindaco di Recanati, ha confermato che è in corso una trattativa con il privato presente in Astea per costruire il percorso di uscita dello stesso dalla società. Una condizione fondamentale per dar vita ad un gestore unico e pubblico. Come Aato siamo disposti a concedere una proroga, ma solo se c’è un progetto chiaro e definito che – a mio avviso – dovrà essere pronto entro il mese di aprile". Alessandro Gentilucci, presidente dell’Aato 3 di Macerata, sintetizza in questo modo l’esito della ennesima assemblea dei soci per discutere del gestore unico del servizio idrico integrato. Anche ieri, però, non sono stati fatti concreti passi in avanti rispetto all’obiettivo di dar vita ad una società mista tra le attuali società e i Comuni per arrivare al gestore unico. Nessuno lo dice, ma dietro le quinte, in realtà, si cercherà di approfittare del fatto che alcune concessioni (Centro Marche Acque/Astea) scadono a giugno, ma le altre a dicembre, ed è questo – ormai – l’orizzonte temporale entro il quale ragionare.

È prevedibile che se entro giugno il progetto non sarà portato all’esame dell’assemblea (il dubbio, visti i continui rinvii, è più che legittimo) scatterà una proroga tecnica di sei mesi, visto che certamente non si può interrompere il servizio. Ma si tratta di un allungamento dei tempi che, poi, non potrà certo essere ripetuto e, di conseguenza, una sorta di ultima chiamata per evitare la privatizzazione dell’acqua. Ne sono ben consapevoli Cgil, Cisl e Uil che hanno preso atto dell’ennesima discussione interlocutoria e del fatto che "ad oggi non si sostanziano novità significative nel percorso di unificazione concordato". "Nonostante la positiva apertura sul superamento del problema socio privato in Astea – scrivono i sindacati – non esiste ancora alcun atto concreto che possa quanto meno portare alla concessione di proroghe rispetto alle attuali scadenze (la prima il 30 Giugno 2025 per Cma). Vengono quindi confermate e anzi rafforzate le ragioni alla base dello sciopero del settore che abbiamo proclamato per il 28 febbraio e la manifestazione che terremo nella stessa giornata in Piazza Cesare Battisti a Macerata. Siamo convinti che solo con la partecipazione straordinaria dei lavoratori e dei cittadini possa arrivare forte e chiara la voce di chi non si rassegna alla privatizzazione del servizio idrico integrato, stimolando gli amministratori a mettere in campo le azioni necessarie per salvare la gestione pubblica dell’acqua del nostro territorio. Oggi è più che mai opportuno richiamare tutti alla mobilitazione. Sono mesi che ascoltiamo dichiarazioni di intenti e buoni propositi, il tempo sta scadendo. Ora servono i fatti".

Sostanzialmente sulla stessa linea i rappresentanti del Coordinamento marchigiano dei movimenti per l’acqua bene comune che, anche ieri mattina, si sono presentati davanti alla sede della Provincia a Piediripa per far pressione sui sindaci allo scopo di evitare che l’acqua del maceratese venga messa sul mercato e la gestione finisca in mani private. Netta anche la presa di posizione di Gianmarco Mereu, responsabile di Rifondazione Comunista di Macerata. "Lottiamo al fianco del coordinamento per l’acqua perché opporsi alla privatizzazione di un bene essenziale è un fatto di democrazia", spiega. "Acquaroli, Parcaroli e rispettive giunte – prosegue – nonostante il voto chiaro del referendum con cui i cittadini hanno detto che la gestione dell’acqua deve essere pubblica, con i loro silenzi hanno dimostrato di voler depredare persino l’essenziale e di essere una classe dirigente fallimentare. Il 28 febbraio saremo in piazza, a fianco dei lavoratori per lo sciopero generale indetto dai sindacati".