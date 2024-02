Gestione del servizio idrico: i sindacati: "Il tempo sta per scadere: si voti"

"In questi mesi abbiamo responsabilmente discusso e ascoltato tutti gli attori in campo, consapevoli della complessità della situazione. Ora, però, il tempo sta per scadere. In presenza di ulteriori e immotivati rinvii ci vedremo costretti ad iniziare un percorso di mobilitazione e di coinvolgimento attivo di lavoratori e cittadini. Tutti i protagonisti di questa vicenda, ai vari livelli istituzionali, si sono sempre detti contrari alla privatizzazione del servizio idrico: è arrivato il momento di dimostrarlo con i fatti". Sono le parole con le quali in modo garbato, ma duro, Cgil, Cisl e Uil, attraverso i segretari provinciali Daniele Principi, Rocco Gravina e Sergio Crucianelli, e quelli di categoria, Marco Bracalente, Giuliano Caracini e Manuel Broglia, invitano la politica a scegliere subito e con chiarezza la strada per arrivare al gestore unico del servizio idrico integrato.

Come noto, l’assemblea dell’Aato 3 - cui spetta la decisione - in programma per oggi è stata rinviata al 7 marzo. "Ci auguriamo che questo rinvio sia dettato unicamente dalla volontà di sciogliere gli ultimi dubbi - sottolineano i sindacati - e che nella prossima seduta si possa finalmente arrivare a concretizzare un percorso reale di costruzione del soggetto unico che potrà garantire il mantenimento in house del servizio idrico integrato del nostro territorio. Si è già perso fin troppo tempo, e ogni giorno che passa ci avvicina alla scadenza delle attuali concessioni, aumentando la probabilità di privatizzazione del bene pubblico acqua, con possibili ricadute negative per i lavoratori, ma anche per i cittadini in generale". Cgil, Cisl e Uil riconoscono all’attuale presidente, Alessandro Gentilucci, di aver impresso un’accelerazione importante rispetto ad una situazione che si stava trascinando infruttuosamente da anni. "Ma, proprio per questo - evidenziano - è arrivato il momento di chiudere la partita, visti gli importanti sviluppi a cui si è faticosamente riusciti a giungere nelle ultime settimane e che costituiscono, finalmente, un concreto piano di lavoro". "Come organizzazioni sindacali rappresentative dei lavoratori delle aziende attualmente operative e dei cittadini del nostro territorio - proseguono i segretari - abbiamo da subito partecipato alla discussione sul futuro del servizio idrico integrato sostenendo con chiarezza che, indipendentemente dal modello di società che si andrà a costruire, debbono essere garantite alcuni principi e indirizzi: la salvaguardia del carattere pubblico della gestione; la continuità occupazionale, l’abbassamento delle tariffe per l’utenza, la realizzazione degli investimenti necessari per l’ammodernamento della rete. La nostra azione è guidata da questi obiettivi, semplici e chiari. Non permetteremo che si perda ulteriore tempo e, soprattutto, che si utilizzi un settore di importanza fondamentale come la gestione dell’acqua come terreno di scontro politico/partitico".

Ma sullo sfondo è proprio questo che sta accadendo: da una parte chi vuole dare vita ad una società mista (attuali gestori più i Comuni), sostenendo che questa sia l’unica in grado di salvaguardare gli asset dei gestori attuali (a partire da Apm e Atac); dall’altra chi, invece, ritiene che questa strada non sia praticabile, poiché per mantenere l’in house del servizio idrico, serve una società di cui facciano parte solo i Comuni. Coloro che spingono per la prima soluzione dicono di rappresentare circa il 70% delle quote e che, dunque, nella prossima assemblea passerà questa soluzione. Ma gli altri la pensano diversamente. Speriamo che il 7 marzo si voti.