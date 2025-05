Gestione del servizio idrico: "No ai privati, oggi il passo avanti"

"Saremmo contenti di condividere il sollievo per lo scampato pericolo, ma la verità è che i nodi sono ancora tutti da sciogliere. La recente proroga di sei mesi del servizio idrico concessa a Cma srl non garantisce affatto che siamo fuori pericolo dal rischio di privatizzazione, visto che ha il solo scopo di allineare le scadenze delle concessioni". Alla vigilia dell’assemblea dell’Aato 3, in programma oggi, il Coordinamento marchigiano dei movimenti per l’acqua bene comune afferma che per poter parlare di un reale passo avanti per arrivare al gestore unico del servizio idrico integrato, nella riunione dovranno essere chiari i contenuti dei documenti prodotti dal gruppo di consulenti tecnici incaricati dalle aziende operative.

"In quei documenti (statuto, regolamento consortile, patti parasociali, schemi di deliberazioni dei Comuni, ecc) – specifica il coordinamento – dovranno emergere soluzioni conformi alle condizioni che la normativa definisce imprescindibili per consentire l’affidamento diretto in mani pubbliche del servizio in alternativa alla sua messa sul mercato". Quali? L’unicità della gestione. Dallo statuto della nuova società, dal regolamento consortile e da eventuali patti parasociali dovrà emergere che essa dovrà essere l’effettivo gestore del servizio. "Un unico soggetto in grado di controllare e dirigere le attuali sette società esistenti (non viceversa), che dovranno essere mere articolazioni operative sul territorio".

La seconda riguarda la totale assenza di partecipazione di privati nella gestione, sia nella compagine societaria, sia sotto forma di "sub affidatari". "Tale condizione non può essere soddisfatta evocando una futura cessione o affitto del ramo idrico di Astea alla società pubblica, ma deve essere supportata da uno specifico contratto sottoscritto dalle parti". Bisognerà anche dimostrare i benefici derivanti dalla scelta della gestione pubblica rispetto all’eventuale affidamento ad un soggetto privato. E ciò può accadere "solo prevedendo a livello statutario l’investimento dei futuri utili nel miglioramento del servizio, anziché nelle casse degli Enti soci sotto forma di dividendi".

Infine, deve essere chiara la possibilità, da parte di tutti i Comuni partecipanti al capitale sociale, di esercitare il controllo sulla Società consortile. Tutto è chiaro da tempo, ma sino ad oggi non è emerso un chiaro indirizzo per superare le logiche di bottega. "Per salvare l’acqua dal mercato non si può continuare a scherzare con il fuoco. Questa mattina a Piediripa ci auguriamo di poter tirare un sospiro di sollievo. Diversamente faremo sentire forte la nostra voce".

Franco Veroli