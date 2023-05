Gestione dell’acqua, resta lo stallo. Scintille tra i sindaci

Una discussione partecipata e molto animata ma, ancora una volta, interlocutoria e che – dunque – non ha portato a nessuna decisione. Questa la sintesi dell’assemblea dell’Aato 3 svoltasi ieri a Piediripa, convocata per approvare il rendiconto di gestione, ma anche – e soprattutto – per discutere i modelli di gestione della società consortile che dovrebbe essere costituita per arrivare – finalmente – al gestore unico del servizio idrico integrato (se ne parla dal 2017). Pur partendo tutti i sindaci dallo stesso presupposto, e cioè che la gestione dell’acqua deve rimanere in mano pubblica, il clima è stato piuttosto acceso. Ognuno ha difeso le proprie posizioni, ma lo ha fatto anche con parole grosse all’indirizzo dell’avversario. Il sindaco di Osimo, Simone Pugnaloni, ha portato con sé un consulente al quale, però, non è stato concesso di parlare. "Abbiamo chiesto che fosse l’assemblea a votare per dire se dargli o meno la parola, ma ci è stato impedito. Sono dispiaciuto: è vero che il regolamento non lo prevede, ma abbiamo chiesto che fosse ascoltato per avere un quadro di confronto più articolato". Chiusa l’assemblea ufficiale, c’è stata un’altra riunione informale, grazie alla disponibilità del presidente Parcaroli, alla quale hanno partecipato diversi sindaci, interessati ad ascoltare quanto il consulente aveva da dire. Il quadro lo sintetizza lo stesso Pugnaloni. "Con una società di primo livello – evidenzia – entrano tutti i sindaci e c’è da remunerare le vecchie gestioni per un importo stimato di circa 200 milioni di euro, cifra su cui conviene anche il legale dell’Aato. Ma se si considerano le necessità di partenza e gli investimenti, questa cifra può salire fino a 300 milioni, con prevedibili pesanti conseguenze anche sulle tariffe". Chi sostiene la società di primo livello ha fatto notare che questa somma sarebbe coperta dalla durata della gestione assegnata alla società, 30 anni, con introiti stimati superiori al miliardo (restituendo un eventuale prestito nello stesso tempo). Un argomento che a giudizio di Pugnaloni non regge: "La legge afferma che i gestori uscenti devono essere remunerati sei mesi prima del nuovo affidamento, non in trent’anni". Con una società di secondo livello, invece, secondo il sindaco di Osimo – ma non solo – si garantirebbe la continuità della governance, non esponendosi a pesanti rischi, lasciando alla politica il suo compito, che è quello di definire gli indirizzi programmatici, tenendola però fuori dalla gestione diretta. Insomma, il dibattito è infuocato. In questo contesto il sindaco di Macerata e presidente della Provincia, Sandro Parcaroli, che nell’assemblea ufficiale aveva ribadito quanto detto nei giorni scorsi, e cioè che prima di scegliere un modello piuttosto che un altro, bisogna redigere un piano economico e finanziario, coinvolgendo sindaci e tecnici, potrebbe farsi promotore di un’iniziativa che porti ad un rasserenamento del clima per arrivare a una proposta da votare.

Franco Veroli