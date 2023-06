"Gestione dell’acqua: Sclavi e Ottavi siano ancora più espliciti"

"Siamo schierati da sempre dalla parte della gestione pubblica dell’acqua. Auspichiamo che si arrivi nel più breve tempo possibile all’accordo in Ato3 sulla scelta del modello consortile di primo livello, con i sindaci schierati a favore del mantenimento dell’acqua pubblica". Tutte le forze politiche della coalizione di centrodestra, ovvero Tolentino nel Cuore, È viva Tolentino, Fratelli d’Italia, Forza Italia, Lega, Udc, chiedono al sindaco Mauro Sclavi e al presidente dell’Assm (municipalizzata che si occupa della gestione del servizio idrico integrato) di fare altrettanto. "Chiediamo di esprimersi sul tema anche al sindaco, come già fatto in apertura dello scorso Consiglio comunale del 25 maggio, quando ha dichiarato di volersi schierare a favore dell’acqua pubblica, non specificando tuttavia a quale tipologia di società consortile auspica – afferma il centrodestra unito -; silente è anche il presidente Assm Nando Ottavi. Entrambi seguiranno la via tracciata dal presidente dell’Ato3 (Alessandro Gentilucci, ndr) o ascolteranno le sirene lontane? Bisogna garantire un futuro all’Assm e ai loro dipendenti e lo si può fare solo tramite un gestore unico a totale partecipazione pubblica con i sindaci saldamente al comando per ottenere economie di scala e conseguentemente una diminuzione delle tariffe. E l’Assm dovrà essere al servizio del gestore unico a garanzia dei dipendenti che vi lavorano. Auspichiamo una risposta univoca".