Gestione dell’acqua. Tariffe e investimenti, via al Piano d’ambito

Via libera dell’Assemblea dell’Aato 3 al Piano d’ambito provvisorio che apre la strada alla gestione unica del servizio idrico integrato, obiettivo che – nella tempistica definita – sarà raggiunto entro la fine dell’anno. Gli assi portanti sono fondamentalmente due: dalle attuali sette gestioni industriali (Astea, Acquambiente, Apm, Atac, Assm, Assem e Valle Varanensi) e quattro in economia (i comuni di Bolognola, Poggio San Vicino, Sefro e Ussita), si passerà ad un gestore unico, e un corposo piano di investimenti che, nell’arco di 25 anni, si attesta sui 974 milioni di euro. Ciò che si lega con i previsti incrementi delle tariffe, necessari per finanziarli, aspetto su cui nei giorni scorsi avevano lanciato l’allarme Cgil, Cisl e Uil.

Non a caso l’approvazione è arrivata dopo l’accordo su un emendamento del sindaco di Macerata, Sandro Parcaroli che, tenendo anche conto di quanto rilevato dai sindacati, ha inteso porre dei "paletti" proprio su queste questioni. Intanto è stato specificato che gli investimenti dovranno essere programmati in modo tale da evitare che si verifichino aumenti indiscriminati e abnormi della tariffa applicabile agli utenti del servizio idrico integrato. Nello stesso tempo gli investimenti programmati dovranno essere compatibili con gli investimenti già realizzati e finanziati con l’attuale tariffa, e gli interventi sui costi operativi finalizzati ad ottimizzare la gestione e l’organizzazione, non dovranno incidere sugli attuali livelli occupazionali. Questioni su cui interviene anche Leonardo Catena, sindaco di Montecassiano: "Il Piano d’ambito per il servizio idrico integrato è un documento importante, che contiene scelte strategiche destinate a incidere a lungo sulla vita dei cittadini. Siamo d’accordo sulla necessità di evitare la messa a gara del servizio e di arrivare a una gestione unica in-house, pubblica e controllata dai territori. Ma questo obiettivo va sostenuto con scelte sostenibili e una visione concreta".

Catena, quindi, chiede grande attenzione alle tariffe, in un momento storico in cui le famiglie sono già sotto pressione per l’aumento del costo della vita. "Chiedere alle persone di pagare molto di più per un servizio essenziale come l’acqua è una scelta da evitare. Anche i tagli ai costi operativi sembrano troppo ottimisti. Il rischio concreto è che si finisca per peggiorare la qualità dei servizi o scaricare tutto sulla futura società di gestione, con conseguenze pesanti". "L’approvazione del Piano fissa l’obiettivo fondamentale del gestore unico e siamo contenti del fatto che si sia tenuto conto delle osservazioni su tariffe e costi che abbiamo sollevato nei giorni scorsi", commenta Daniele Principi, segretario provinciale della Cgil. "Certo è che insieme a Cisl e Uil – come abbiamo fatto fino ad oggi – continueremo a monitorare costantemente la situazione, affinché l’acqua resti in mano pubblica e che le operazioni di rimodulazione della gestione non vengano scaricate sui lavoratori". L’assemblea ha anche confermato alla direzione dell’Aato, per altri cinque anni, Massimo Principi, da tutti considerato un imprescindibile punto di riferimento.