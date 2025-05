Gestione delle emergenze, il corso di Protezione civile

Un corso di aggiornamento sulla gestione delle emergenze. È l’iniziativa di formazione organizzata dal Dipartimento Protezione civile e Sicurezza del territorio della Regione Marche, che è andata di scena ieri nell’auditorium della biblioteca Mozzi-Borgetti. Erano presenti l’assessore alla Protezione civile Paolo Renna e il comandante della polizia locale, Danilo Doria.

Per l’occasione, si sono susseguiti interventi da parte delle strutture Centro funzionale multirischi per la meteorologia, idrologia e la sismologia su "Prevenzione e allertamento", delle sale operative e piani speciali d’emergenza sulla "Gestione delle emergenze e sulla’attivazione dei centri di coordinamento e delle sale operative", dei Piani di emergenza e supporto tecnico-scientifico su "L’applicazione della pianificazione di protezione civile", dell’amministrazione generale, del coordinamento e gestione contabile per le emergenze su "Il Coc e il sistema Cohesion", del volontariato di Protezione civile su "Volontariato: attivazione e gestione amministrativa", della campagna nazionale di prevenzione "Io non rischio" e infine della Gestione della logistica di protezione civile su "La logistica".

Secondo Renna, il corso "rappresenta un importante passo avanti nella preparazione e nell’organizzazione della comunità di fronte agli eventi calamitosi".