"Gestione dell’illuminazione, ci sono condizioni più favorevoli"

Recanati si prepara a vivere un Natale straordinario con un’attrazione senza precedenti: una pista di ghiaccio di 600 metri quadrati, la più grande delle Marche. La pista, che misura 40 metri per 20, è in fase di allestimento in piazza Leopardi, accanto alla statua del celebre poeta e a fianco del loggiato comunale. Un’area suggestiva che sarà ulteriormente valorizzata grazie a decorazioni natalizie a tema. Non ci sarà, come già annunciato da tempo, il famoso presepe di Leandro Messi che, però, non è stato con le mani in mano per tutto questo tempo impegnato sia a Roma per l’esposizione internazionale "100 Presepi in Vaticano" sia a Recanati dove sta lavorando per una mostra di presepi nella chiesa di San Vito con un altro importante maestro preseparo, Andrea Pistolesi di Monte San Giusto. Ma non basta.

Messi si è impegnato anche per allestire in piazza Leopardi, sotto l’albero illuminato, la scena della Natività con ben 18 statue "Fontanini" prodotte in Toscana utilizzate nella celebre pellicola degli anni ‘90 "Mamma ho perso l’aereo". Le sacre rappresentazioni da ammirare sono state realizzate da Andrea Pistolesi e Cesare Ciccalè, con l’aiuto di Gilberto Pistolesi. Il cartellone natalizio di quest’anno, pronto a partire nei prossimi giorni, sta, quindi, iniziando a prendere corpo grazie anche alla collaborazione di quartieri, associazioni e commercianti. Porta Marina ha già varato il programma della Lotteria di Babbo Natale 2024 con ricchi premi ed è pronta ad accogliere e premiare le letterine scritte dai bambini da timbrare presso l’ufficio postale di Babbo Natale, allestito in via XX Settembre, e imbucare o consegnare a mano mentre già da ieri il Comitato di Quartiere di Castelnuovo ha iniziato a festeggiare con i bambini della Scuola Primaria Carlo Urbani.

La data di avvio del "Natale a Recanati" è stabilita, come da tradizione, per l’8 dicembre quando arriverà Babbo Natale in piazza per accendere sia le luminarie, già allestite per tutta la città, sia il grande albero di Natale, arrivato ieri sera in piazza, che quest’anno, per altro, sarà particolarmente originale visto che la città ha scelto di partecipare al concorso regionale per l’albero di Natale più bello. L’obiettivo è chiaro: fare del Natale recanatese un evento imperdibile, capace di richiamare famiglie e appassionati da ogni parte del territorio. E mandare a tutti un messaggio di pace e armonia.