"Gestione finanziaria, bocciatura senza appello"

La gestione finanziaria del Comune, sotto la sindaca Tartabini, ha subito una bocciatura sonora e senza appello dalla Corte dei conti. Si tratta di una pagina tra le più tristi dell’ormai decennale esperienza amministrativa della destra, visto che nel 2014 il debutto del sindaco Acquaroli avvenne all’insegna del risanamento dei conti che il centrosinistra veniva falsamente accusato di aver dissestato.

Stefano Dall’Aglio, segretario del Partito democratico locale, si pronuncia così in merito alla notizia che la Corte dei conti ha inviato alla procura contabile due bilanci del Comune di Potenza Picena, ravvisando diverse anomalie. "Dalla relazione della Corte emergono criticità, irregolarità e anomalie gestionali e contabili – osserva Dall’Aglio –. Come se non bastasse la Corte segnala anche l’eccessivo indebitamento, l’inadeguata riscossione delle entrate tributarie ed extratributarie e l’insufficiente contrasto all’evasione tributaria."

A detta del segretario del Pd, "questa destra dimostra la sua disarmante incapacità di gestire in modo corretto e ordinato i conti pubblici. Eppure dal 2014 a oggi – aggiunge Dall’Aglio –, prima la giunta Acquaroli e ancor più quella Tartabini hanno beneficiato sia di riduzioni di vincoli e agevolazioni nelle procedure, sia di risorse enormemente superiori a tutte amministrazioni che le hanno precedute. Purtroppo queste risorse sono state sperperate con risultati discutibili, per via di un’errata programmazione che ha provocato un aumento del debito fino a livelli pericolosi."