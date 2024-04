Gestione futura del servizio idrico. Privati sì o no: sindaci impantanati

"Bisogna capire se c’è la reale volontà di fare un passo avanti, oppure no. Personalmente ho seri dubbi". Alessandro Gentilucci, presidente dell’Aato di Macerata, dopo la riunione di lunedì sera con i rappresentanti delle attuali società di gestione e un gruppo di sindaci per discutere di come arrivare al gestore unico del servizio idrico, di più non vuole dire, salvo che convocherà già oggi un tavolo tecnico con avvocati e commercialisti per chiarire una questione su cui da tempo ci si scontra, vale a dire la presenza del privato in una delle attuali società. Questa, infatti, renderebbe impossibile il mantenimento della gestione pubblica in house. Fatto sta che lunedì sera, verso le 20.30, dopo diverse ore di discussione, non c’è stato nessun concreto passo avanti. Le divisioni emerse più volte in seno all’assemblea tra chi ha proposto una società mista (Comuni e attuali gestori) e chi una società interamente partecipata dai Comuni, si sono sostanzialmente riproposte, anche se in un ambito più ristretto. All’incontro, infatti, oltre ai rappresentanti degli attuali gestori erano stati invitati diversi sindaci (Camerino, Cingoli, Civitanova, Fiuminata, Morrovalle, Osimo, Potenza Picena, San Severino e Tolentino), ma non tutti, e questo aveva già scatenato le ire degli esclusi (tra i quali Recanati). Il fatto è che la soluzione è complessa, ma se si continua così l’acqua finirà sicuramente in mano ai privati. Nel corso dell’incontro ci sono stati anche toni aspri, poiché se è vero che la base assunta è stata quella proposta dal sindaco di Civitanova, in coerenza con il parere dell’avvocato Maurizio Boifava (chiesto dall’Aato) e come indicato dall’assemblea, dall’altro è stato evidenziato come la possibile cessione dei rami idrici delle attuali società all’istituendo gestore unico ponga queste ultime in una posizione a dir poco critica. In ogni caso è stato dato mandato ai tecnici di cercare di trovare un punto di caduta tra le diverse posizioni al fine di arrivare alla prossima seduta dell’assemblea dell’Aato, prevista per mercoledì 24 aprile, con una proposta condivisa. I toni usati nelle ultime riunioni ed anche lunedì sera non lasciano ben sperare, ma è possibile che proprio per questo forse la soluzione arriverà.