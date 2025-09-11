"Gestione idrica da discutere"

I Comuni dell’Ato 3 Macerata sono chiamati in queste settimane ad approvare lo statuto del nuovo gestore idrico unico, come è avvenuto a Tolentino lunedì sera. Gli affidamenti scadono a fine anno. "Visti i tempi stretti, noi di Civico 22 – afferma il coordinatore Paolo Dignani (foto) – riteniamo imprescindibile approvare favorevolmente il percorso ipotizzato, in quanto ci appare l’unica via a oggi percorribile per garantire da un lato il mantenimento della gestione pubblica, evitando quindi la privatizzazione del servizio, e dall’altro la sopravvivenza delle attuali società, assicurando la necessaria tutela del personale dipendente. Tuttavia, ci preme precisare che tale configurazione rischia di non essere la scelta ottimale per il territorio al fine di garantire efficacia gestionale. Il rischio che il nuovo gestore unico sarà una scatola vuota creata solo per mantenere lo status quo è più che mai concreto; in tal caso, la collettività non potrebbe beneficiare delle economie di scala e di scopo conseguenti a una gestione aggregata". Dignani evidenzia come in questi anni i rappresentanti comunali abbiano preferito discutere sulla forma del gestore unico, "senza mai confrontarsi sulla sua effettiva operatività. Auspichiamo che nell’immediato futuro si inizi a discutere anche della sostanza – conclude –, avviando un confronto sul quale il modello gestionale della società consortile che si sta costituendo, individuando sinergie operative e ottimizzazioni che possano migliorare la qualità e l’efficienza dei servizi erogati alla collettività e ridurre le bollette dei cittadini".