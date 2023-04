"Gestione inaccettabile dell’albo pretorio". Scatta l’esposto all’Anac

Esposto all’Anac conto il Comune di Civitanova per la gestione dell’albo pretorio, lo strumento attraverso cui vengono rese pubbliche le delibere di giunta e le determine dei dirigenti dei vari settori emesse nel corso dell’attività amministrativa. Lo ha presentato il 14 aprile Dimitri Papiri (Kleos e Civitasvolta) al culmine di analisi del metodo di inserimento dei documenti. L’obiettivo "è porre l’attenzione sulla gestione degli atti pubblici e della trasparenza del Comune affinché possano essere eseguiti gli opportuni accertamenti e valutare la sussistenza di eventuali irregolarità" spiega Papiri. Che segnala "una gestione inaccettabile dell’albo pretorio, non cronologica e inattendibile che ha permesso la scomparsa di oltre 3mila atti pubblici negli ultimi dieci anni". In questo contesto focus sulle delibere "scritte in ritardo e pubblicate a posteriori riguardo la messa in pratica delle decisioni approvate". Nell’esposto sottolineato il fatto che il Comune "pubblica in cronico ritardo le delibere all’albo pretorio e per permettere comunque l’operatività immediata delle decisioni approva, da almeno cinque anni, il 99% degli atti di giunta applicando il requisito automatico dell’immediata eseguibilità in virtù di una urgenza senza motivazione". Per fornire una prova concreta fa notare che "dal prima gennaio a metà aprile, il Comune ha approvato 126 delibere di giunta di cui 113 immediatamente esecutive poiché urgenti, senza alcuna motivazione, e tra queste molte di mero indirizzo, su festività come Sant’Antonio Abate, su una corsa ciclistica, sull’intitolazione di un parcheggio a Toro Seduto su una festa vintage e altre". "Segnaliamo – conclude – la necessità dell’intervento della pubblica autorità, per valutare se esistono condotte contrarie alla legge e auspichiamo la pronta risoluzione degli eventuali abusi con il ripristino di una gestione degli atti pubblici tanto trasparente quanto aderente alla realtà amministrativa".