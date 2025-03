"Gestione pubblica dell’acqua. Vigileremo sugli sviluppi"

Grande partecipazione all’incontro promosso venerdì dall’associazione ’Salviamo il futuro’ nei locali della delegazione municipale di Porto Potenza, dal titolo "Gestione pubblica del servizio idrico". Nel corso della serata i cittadini hanno seguito con interesse gli interventi di Daniele Principi (segretario provinciale Cgil) e Sergio Crucianelli (responsabile Uil Macerata), impegnati a informare la comunità sulla recente bozza di accordo dell’Ato3 relativa alla gestione del servizio idrico nella provincia. "Abbiamo voluto ringraziare in particolare le tre sigle sindacali che hanno difeso la gestione pubblica dell’acqua in provincia – commenta Luigi Romagnoli, presidente di ’Salviamo il futuro’ –. Sia nelle relazioni che nel successivo dibattito è emerso chiaramente il loro impegno, culminato nella manifestazione pubblica del 28 febbraio, che ha spinto la politica a prestare maggiore attenzione alla problematica. Secondo i relatori, non sarebbe stata necessaria alcuna proroga delle concessioni se le risposte fossero arrivate prima, anziché in seguito alle sollecitazioni di cittadini e sindacati. Il pubblico ha richiesto aggiornamenti sulla vicenda e per questo la nostra associazione, in sinergia coi sindacati, vigilerà sugli sviluppi e si impegna a informare i partecipanti".