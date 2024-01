Gestione servizio idrico: "Soluzione ’vecchia’, abbiamo perso dieci mesi"

"Le soluzioni le avevamo già proposte nel marzo 2023. Sono stati persi dieci mesi di tempo". Intervengono così i sindaci Vincenzo Felicioli di Fiuminata, Roberto Lucarelli di Camerino, Patrizio Leonelli di Castelraimondo, Emiliano Nardi di Serravalle, Sauro Scaficchia di Fiastra, Mario Baroni di Muccia e Sandro Botticelli di Gagliole, non convocati dal presidente della Provincia, Sandro Parcaroli, alla riunione ’informale’ in merito al gestore unico della risorsa idrica. "Prendiamo atto di come le conclusioni alle quali si è giunti non siano altro che riscontrabili in una proposta già avanzata in sede di ATO3. Appare chiaro che ogni discussione vada fatta e ogni decisione presa, in seno a questa assemblea. Per noi parlano gli atti – evidenziano i primi cittadini – la proposta di una società consortile mista, formata da Comuni e aziende era stata già avanzata nell’assemblea del marzo 2023". Una proposta fortemente contestata all’epoca e sulla quale evidentemente oggi ci si è ravveduti. "Peccato che abbiamo perso dieci mesi di tempo. Tra le critiche e le richieste emerse nel corso di quella riunione primaverile vi fu l’esigenza di un parere terzo sulla formula più adeguata da adottare". Da qui il conferimento della consulenza all’avvocato Maurizio Boifava il cui parere è stato prima consegnato ai sindaci dell’ATO3 e poi discusso nell’assemblea del 28 dicembre: "È emerso che la società consortile di secondo livello, all’epoca sponsorizzata a mezzo stampa dal segretario del Pd Sciapichetti, anch’egli oggi ravvedutosi dopo mesi, fosse contraria alla legge e soggetta a bocciatura da parte della Corte dei Conti. Ciò che è importante ribadire è che la sede di ogni dibattito rimane quella democratica dell’assemblea dell’ATO3, al termine della quale ognuno deciderà, atti alla mano, quali decisioni prendere nei rispetto dei cittadini. Per quanto ci riguarda rimaniamo assolutamente disponibili al dialogo, e non vogliamo mettere a rischio il mantenimento della gestione pubblica dell’acqua". Secondo i sindaci firmatari, l’unica soluzione lineare e percorribile sarebbe quella di una società consortile costituita da tutti i primi cittadini e si dicono intenzionati a capire cosa sia cambiato nei mesi trascorsi per riprendere il discorso della società mista. E poi un appello: "Basta politicizzare il tema dell’acqua – concludono –, il tempo perso non ritornerà ma non bisogna perderne altro ed è fondamentale prendere una decisione nell’assemblea convocata per il 31 gennaio, persino ricorrendo al voto. Non possiamo più attendere: tutte le iniziative che tendono ad allungare i tempi della decisione ci condurranno inevitabilmente verso la necessità di fare un bando pubblico, con il rischio che la gestione finisca in mano a delle aziende private".