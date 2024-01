Gestione servizio idrico. Verso l’ennesimo scontro nella partita dell’acqua

"Non intendo commentare un incontro al quale non sono stato invitato, che ha tutta l’aria di una riunione privata, e dei cui contenuti non sono a conoscenza. Se dovrò dire qualcosa lo farò solo quando mi sarà stata fornita eventuale documentazione. E lo farò dove questo deve essere fatto, cioè in una sede pubblica e istituzionale qual è l’assemblea dei sindaci". Il giorno dopo l’incontro ’ristretto’ dei sindaci convocati dal presidente della Provincia, Sandro Parcaroli, che si è chiuso con una intesa di massima sul tipo di società a cui dare vita per il gestore unico del Servizio idrico integrato, Alessandro Gentilucci, presidente dell’Aato 3 di Macerata, preferisce tacere. Ma le poche parole che dice lasciano trasparire come la "partita dell’acqua" sia tutt’altro che chiusa. E l’assemblea prevista per fine mese, salvo rinvii, potrebbe essere teatro di un ennesimo scontro, con il rischio che – per l’ennesima volta - non si arrivi a una decisione. La seduta dello scorso 28 dicembre era stata convocata con all’ordine del giorno la scelta del tipo di società consortile - di primo o secondo livello - per il gestore unico, potendo anche contare sul parere legale chiesto all’avvocato milanese Maurizio Boifava. Sembrava tutto pronto, dunque, tanto che in quell’occasione Gentilucci riteneva si potesse arrivare al voto. Così non è stato: l’assemblea ha deciso di rinviare al 31 gennaio, con l’impegno che nel frattempo venisse cercata una soluzione, che potrebbe essere quella trovata martedì. Il condizionale è sempre d’obbligo. Già nelle scorse settimane, Angelo Sciapichetti, segretario provinciale del Pd aveva evidenziato come fosse ormai evidente che "la natura giuridica più aderente alle norme per l’affidamento in house del servizio idrico integrato è quella della società pubblica, ’modello Cosmari’". E c‘è già chi evidenzia come l’accordo di martedì non vada esattamente in questa direzione, aggiungendo anche che una delle attuali società di gestione ha "in pancia" un socio privato, fatto che – evidentemente – può creare delle difficoltà. E’ c’è anche un altro aspetto di cui non si parla, ma che è imprescindibile per l’affidamento in house, vale a dire il piano d’ambito. Resta il fatto che la proposta approvata nella riunione di due giorni fa sarà ora, prima dell’assemblea, sottoposta agli altri sindaci, un passaggio preventivo per cercare di arrivare alla seduta con in mano le carte per decidere. Gli ottimisti sono tanti, ma non sono pochi neppure quelli più prudenti che, per dirla con San Tommaso, "non credono se non vedono".