"Gestore della piscina. Solo dieci giorni"

Solo dieci giorni per presentare la manifestazione di interesse per la gestione della piscina comunale di San Ginesio. A sollevare la questione è il capogruppo della minoranza San Ginesio Comunità Condivisa, Nicola Ferranti. "Ho appreso con soddisfazione che l’amministrazione Ciabocco ha pubblicato la manifestazione di interesse per l’affidamento della gestione della piscina comunale – afferma il consigliere di opposizione –. Si tratta di un passo importante, atteso da mesi, per garantire alla cittadinanza una struttura fondamentale sotto il profilo sportivo e sociale. Non posso però fare a meno di esprimere qualche perplessità rispetto ai tempi indicati nell’avviso. Il termine per la presentazione delle manifestazioni di interesse è fissato al 28 aprile, lasciando soltanto dieci giorni – in larga parte coincidenti con festività e ponti – per presentare la propria candidatura. Soltanto chi parteciperà a tale manifestazione d’interesse potrà avere accesso alla fase di procedura per l’aggiudicazione. Considerata l’importanza dell’affidamento, che riguarda la gestione dell’impianto per i prossimi cinque anni, sarebbe stato auspicabile concedere un tempo più congruo per favorire una partecipazione più ampia e realmente competitiva. Mi auguro comunque – conclude Ferranti – che ci sia attenzione da parte degli operatori del settore e che l’amministrazione sappia garantire un percorso trasparente e all’altezza delle aspettative della nostra comunità".