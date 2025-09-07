Gestore dell’acqua e intervalliva in consiglio

La delibera sulla costituzione del gestore unico del servizio idrico integrato nell’Ato 3 sarà al centro del Consiglio comunale di Tolentino di domani, alle 20.30. L’obiettivo è dare vita a un gestore unico con Comuni e partecipate, evitando di andare a gara e di rendere il servizio privato. Ma si parlerà anche della bretella Tolentino – San Severino e della sistemazione della strada di San Giuseppe.

Per l’intervalliva, il consigliere del gruppo misto Federico Pieroni presenta un’interrogazione: "Quest’opera è di ampio valore strategico sia per i cittadini che per lo sviluppo socioeconomico di entrambi i Comuni e la sua realizzazione consentirebbe di liberare dal traffico un’area già congestionata della nostra città, che rappresenta la porta di accesso al complesso delle Terme di Santa Lucia in fase di ammodernamento – spiega –. Da anni si parla di realizzare l’intervalliva; grazie al lavoro dell’allora commissione trasporti del Senato presieduta dal senatore Coltorti si è riusciti ad arrivare a un tracciato più economico e di minor impatto per Tolentino". Pieroni chiede al sindaco Mauro Sclavi se davvero mancherebbero molti milioni di euro per la sua realizzazione e qual è il reale stato di avanzamento della progettazione. "Il sindaco ha avuto colloqui con la sindaca di San Severino su questo tema e un confronto con le istituzioni sovraordinate – interroga – come Provincia e Regione? Quali eventuali misure ha intrapreso, o intende intraprendere, per evitare che l’opera venga definanziata o depotenziata o ancor peggio abbandonata creando enormi problemi alla città e ai cittadini?"

Tra i punti all’ordine del giorno c’è anche l’aggiornamento del piano triennale opere pubbliche per modificare l’importo per l’annualità 2026 dell’intervento "dissesto idrogeologico strada contrada San Giuseppe" passando da 700mila a 999.990 euro; bisogna adeguare il piano economico e l’amministrazione sta cercando di reperire i fondi necessari.