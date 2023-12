"Gestore idrico, il parere legale resta nascosto"

In un clima che, dopo l’ultima seduta, sembra essere propizio per arrivare a una scelta definitiva, l’assemblea dell’Aato 3 di Macerata, convocata per il 28 dicembre per scegliere il tipo di società consortile alla quale affidare la gestione unica del Servizio idrico integrato, rischia di infuocarsi prima della stessa riunione. "Il 14 dicembre ho ricevuto la convocazione per l’assemblea del 28 dicembre", afferma Rolando Pecora, sindaco di Montelupone. "Il regolamento dell’assemblea, all’articolo 24 comma 8 – prosegue – prevede che, contestualmente alla convocazione, debba essere resa disponibile tutta la documentazione relativa ai punti all’ordine del giorno. Il 18 dicembre, richiamando l’applicazione dello stesso regolamento, ho richiesto l’immediata disponibilità degli atti. In data odierna, non avendo ricevuto risposta e avendo riscontrato l’indisponibilità degli atti, ho scritto al presidente dell’Aato e, per conoscenza, al direttore, proponendo l’illegittimità di deliberazioni relative ai punti all’ordine del giorno per il mancato rispetto di quanto previsto dal regolamento dell’assemblea". A quali atti il sindaco Pecora (nella foto) faccia riferimento è presto detto. Si tratta del parere legale chiesto ad un avvocato milanese, depositato come previsto entro il 10 dicembre, al quale ci si è rivolti in quanto figura esterna alle dinamiche marchigiane e quindi garante di imparzialità rispetto alle due ipotesi in campo (una società consortile di primo o secondo livello"). Solo un problema tecnico?

f. v.