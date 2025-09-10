Gestore unico dell’acqua, via libera in consiglio

Il consiglio comunale di Tolentino ha autorizzato il sindaco Mauro Sclavi a sottoscrivere l’atto per avviare la procedura di costituzione del gestore unico del servizio idrico nell’Ato 3 Marche Centro. Con tredici voti favorevoli e quattro astenuti (i consiglieri del gruppo misto Cinzia Pucciarelli, Antonio Trombetta, Federico Pieroni e Luca Cesini del Pd), la delibera è stata approvata. L’obiettivo è creare un gestore unico con Comuni e partecipate, "evitando di andare a gara e di rendere privato il servizio idrico" ha spiegato il sindaco.

Dopo l’intervento del segretario generale del Comune e dell’Ato Alessandro Valentini, il presidente dei revisori dei conti Stefano Quarchioni (foto) è entrato nel dettaglio. Il primo step è la fusione di Si Marche e Unidra (di cui il Comune di Tolentino e l’Assm sono soci, con altri enti) con un nuovo statuto. Ciò non comporterà alcuna variazione di bilancio per i Comuni che fanno parte di queste due realtà, come ad esempio Tolentino, San Severino, Camerino, Castelraimondo, Macerata, Corridonia ecc. Mentre è previsto un aumento di capitale per i soci di Cma come Recanati, Montecassiano, Porto Recanati.

"La fusione ridurrà i gestori da tre a due, con successivo ingresso dei Comuni di Cma, Acquedotto del Nera e Acquambiente Marche – ha spiegato Quarchioni – fino ad arrivare ad una gestione unitaria, seguendo un regime in house, con controllo analogo (paragonabile a quello esercitato sui propri uffici interni), a capitale pubblico, senza soci privati".

Il gestore unico, da costituire entro fine anno, sarà formato da 8 società (Apm, Atac, Assm, Assem, Valli Varanensi, Cma, Acquedotto del Nera e Acquambiente Marche) e 44 Comuni; gli unici a non partecipare alla società e a gestire il servizio in autonomia saranno Ussita, Sefro, Bolognola e Pioraco. Il capitale sociale iniziale sarà di 97.330 euro. L’assemblea di Ambito ha trasmesso una bozza di delibera e ora tutti gli enti dovranno procedere all’approvazione, per poi depositare l’atto di fusione al registro delle imprese.

La consigliera Pucciarelli, nella dichiarazione di voto condivisa da Cesini, ha ritenuto che la documentazione "non vada nella direzione di un effettivo superamento dell’attuale frammentazione della gestione e quindi non soddisfi le condizioni poste dalla legge per evitare la messa sul mercato dell’acqua", consigliando di leggere la sentenza della Cassazione per capire come procedere e non perdere l’affidamento in house. Il collega Pieroni aspetta invece di vedere in che modo sarà valorizzato il know-how dell’Assm. "Osservazioni che saranno tenute in debita considerazione" ha concluso Quarchioni.