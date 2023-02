Ghergo presenta "Sul filo della morte"

Domenica, alle 18 alla libreria Feltrinelli, si terrà la presentazione del libro "Sul filo della morte" di Marco Ghergo, il cui racconto si svolge tra Macerata, Piediripa e Corridonia avendo come centro della narrazione l’Accademia di belle arti. Il libro parla di Lisa, giovane a cui la morte è sempre piaciuta. Prova a catturarne il colore e l’essenza nelle fotografie, cercandola tra le suggestioni di cimiteri e sepolcri. Ma nella sonnacchiosa Macerata non succede mai nulla, fino a quando la quiete della sua città non viene scossa da una serie di delitti, sempre più agghiaccianti, misteriosi e cruenti. Allora Lisa sente l’odore della morte e inizia a inseguirla: deve fotografarla a ogni costo. Quale sarà la prossima vittima? Lisa lo scoprirà rimanendo invischiata in un labirinto di lame arrugginite che riflettono proprio l’aspetto della morte che tanto ha inseguito. Ingresso libero.