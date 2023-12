Già conclusi 409 cantieri della ricostruzione. Lodati i cittadini benemeriti

"Insieme abbiamo assicurato a democrazia necessaria alla nostra comunità". Così il sindaco di San Severino, Rosa Piermattei, ha voluto ringraziare le forze di maggioranza e opposizione in apertura dell’ultimo Consiglio comunale. "Ciascuno nei propri ruoli, per l’impegno, la costanza, la serietà che in questi dodici mesi avete assicurato al buon governo della città - ha aggiunto -. Ci sono stati momenti di condivisione, altri di non condivisione, momenti che ci hanno visti lontani e altri che ci hanno visti vicini, ma tutti insieme abbiamo comunque assicurato la democrazia necessaria alla nostra comunità. Grazie, per questo, per il passato, il presente e, consentitemi, anche il futuro. Perché ci possono anche essere distanze tra i banchi della maggioranza e quelli delle opposizioni, ma quello che è sempre importante è il rispetto delle persone e dei ruoli".

Poi, il primo cittadino ha voluto esprimere il proprio apprezzamento nei confronti dei concittadini che, nelle ultime settimane, hanno ricevuto particolari onorificenze e riconoscimenti. Il riferimento è andato quindi a Benedetta Ferretti, medico in pensione per più di 20 anni direttore e primario dell’Oncologia dell’ospedale, che ha ricevuto l’onorificenza di Cavaliere dell’Ordine al Merito della Repubblica Italiana, conferitale dal Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, al medico veterinario Leandro Giusti, che ha ricevuto la decorazione della Stella al Merito del Lavoro da parte sempre di Mattarella, all’interprete Federica Cianficconi che ha ricevuto il Premio Dorico per la sua attività di interprete del presidente della Repubblica di Francia, e al ligh designer Francesco Vignati che in Spagna ha ricevuto un ambito riconoscimento per il miglior disegno di luci realizzato per il musical Pretty Woman.

Il sindaco ha anche aggiornato in merito alla ricostruzione privata per la quale sono stati già stanziati 309 milioni di euro: "Questa somma andrà per il recupero di 619 edifici, di cui 275 interessati da interventi di ricostruzione leggera, altri 114 da quella pesante, 222 dall’Ordinanza 100. Ulteriori 8 edifici saranno interessati dall’ordinanza 13 del 2017. In totale sono 1.216 le istruttorie presentate all’ufficio Sisma del Comune. Sono 409 i cantieri già conclusi".

Gaia Gennaretti