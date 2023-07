Già condannato per maltrattamenti alla moglie, va in carcere

I carabinieri di San Severino hanno eseguito l’ordine di carcerazione nei confronti di un 57enne originario del Marocco. Già da loro denunciato per evasione, e condannato nel gennaio 2022 dal tribunale di Macerata, si trovava in regime di detenzione domiciliare. Con sentenza del 20 dicembre scorso, la Corte di Appello di Ancona lo ha condannato per il reato di maltrattamenti e lesioni aggravati nei confronti della coniuge, reato per il quale era stato denunciato dai carabinieri della stazione locale nel 2018. L’uomo, accompagnato al carcere di Fermo, dovrà scontare la pena residua di due anni e 6 mesi di reclusione. Invece, nell’ambito dei servizi coordinati, finalizzati alla prevenzione e repressione dei reati in materia di stupefacenti, due giovani sono stati segnalati alla prefettura di Macerata come assuntore di stupefacenti. Controllati dai militari della stazione di san Ginesio, sono stati trovati in possesso di una dose di hashish e marijuana per uso personale. Prosegue il giro di vite dei carabinieri per prevenire e contrastare l’uso e l’abuso di droga, in particolare fra giovani e giovanissimi, in tutto il territorio della Compagnia di Tolentino, con servizi mirati. E continua anche l’impegno dell’Arma sul fronte della tutela delle vittime vulnerabili, sotto la direzione della Procura, in applicazione della normativa del "codice rosso", che si pone l’obiettivo di rafforzare la tutela di coloro che subiscono maltrattamenti e altri gravi reati, in particolare nell’ambito delle relazioni di convivenza.