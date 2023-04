Già tanta voglia di mare "L’accoppiata della riviera"

"Una domenica da soldout, è andata anche meglio degli anni precedenti". Tutto pronto per il weekend pasquale nelle strutture ricettive e nei ristoranti di Civitanova, dove si è registrato il boom di richieste per un posto a tavola o per una camera d’albergo: lo dicono proprio i gestori che tuttavia, alla domanda se sia facile o meno reperire il personale di sala, rispondono tutti con una certa preoccupazione: "Da agosto – dichiara Gianni Domizi dell’hotel Solarium - cerchiamo una figura per la portineria ma non siamo ancora riusciti ad assumere nessuno. Contiamo di farlo a breve, anche se non è semplice. Il motivo? A mio avviso c’entra il reddito di cittadinanza". Quanto alla Pasqua, "le camere sono al completo – prosegue l’albergatore – sia per l’8 che per il 9. Abbiamo dovuto rinunciare a qualche richiesta, stranamente notiamo un’affluenza superiore anche rispetto al 2022".

Anche un altro noto albergo civitanovese risulta affollato per la domenica della Resurrezione. Parliamo del Cosmopolitan, dove il titolare, lo chef Giuseppe Giustozzi, non nasconde la soddisfazione del momento: per il pranzo "Tantissimi prenotati, sono ospiti della struttura e non solo, essendo la sala pranzo aperta come un qualsiasi ristorante". E in merito alle nuove assunzioni dice: "Siamo sul mercato da tempo e abbiamo i nostri collaboratori, ma trovarne di nuovi è molto difficile".

Che si tratti di un grande albergo oppure di un Bed and breakfast, il risultato non cambia: "Pasqua? Siamo pieni – ammette Monica Rendina del ‘B&b ‘Dimora dei sogni’ - , con chiamate di coppie e famiglie. Si lavora molto anche grazie al divertimento notturno".

Se gli alberghi fanno registrare il tutto esaurito, va da sé che i ristoranti facciano il resto. "I posti sono esauriti – confessa Ketty Iommi del ristorante ‘Mandì’ – con prenotazioni fatte in anticipo". Il menù sarà alla carta in vicolo Venere. "Chiaramente – aggiunge - l’agnello e la tradizione non mancheranno. Saremo aperti a pranzo e a cena mentre il lunedì solo di sera". Per quanto concerne il personale "in caso di bisogno avremmo difficoltà. So che altri colleghi si trovano in questa situazione".

Pasqua solo d’agnello, così dicono la tradizione e la Cristianità, ma sul lungomare nord si mangia anche pesce. Ad esempio, al ‘Veneziano’, dove sorride il titolare Mirco Ciavattini: "E’ pieno domenica, lunedì e persino il martedì – fa sapere - : si tratta di clienti storici ma anche di grandi comitive, tavolate da 12, anche 15 persone. La lettura che ne faccio è che oltre all’aspetto culinario, c’è una forte componente psicologica, di chi vuol ritrovarsi per dimenticare i problemi. Nuove reclute tra il personale? E’ un dilemma che non ho, ma non vorrei trovarmi nei panni di chi fa la stagione".

Francesco Rossetti