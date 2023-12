Giacconi fa da promoter

Il sindaco di Tolentino, Mauro Sclavi, ha incontrato il regista Riccardo Giacconi, che recentemente al Torino Film Festival ha ricevuto il premio per il miglior film, nella sezione del concorso "Documentari italiani". All’incontro, svolto in municipio, hanno partecipato anche gli assessori Diego Aloisi e Fabiano Gobbi, più il consigliere comunale Alba Mosca. Inoltre, erano presenti lo zio Andrea Mosca e il cugino Alberto Patacchini. Sclavi ha consegnato a Giacconi una targa come riconoscimento e stima da parte di tutta la comunità tolentinate per i tanti premi che sono stati assegnati al giovane regista che spesso gira i suoi lungometraggi proprio a Tolentino, contribuendo fattivamente alla conoscenza della città. Giacconi ha presentato i suoi film in alcuni dei più importanti festival tra cui quelli di New York, Rotterdam e il Festival del cinema di Venezia. Non solo, ha pure ottenuto altri riconoscimenti di spessore e, attualmente, alterna la sua attività di regista a quella di insegnante all’Università di Boston.