Giaconi torna in campo: "Idee per la cultura"

L’editore recanatese Simone Giaconi ha ufficializzato la sua candidatura alle elezioni regionali del 28 e 29 settembre nella lista Civici Marche, a sostegno del presidente uscente Francesco Acquaroli. Classe 1974, titolare della Giaconi Editore, Giaconi ha alle spalle una laurea in giurisprudenza e un master di secondo livello in diritto ed economia delle piccole e medie imprese conseguito all’Università di Macerata. Non è nuovo all’impegno politico: è stato presidente del consiglio comunale di Recanati dal 2004 al 2009, oltre a ricoprire il ruolo di consigliere comunale dal 2001 al 2004 e successivamente dal 2009 al 2016. Dopo una lunga esperienza amministrativa, Giaconi si era temporaneamente allontanato dalla politica, "disilluso dagli aspri scontri – spiega – sempre più personali e sempre meno basati sulle idee". Nel frattempo la sua attività professionale lo ha portato a viaggiare in lungo e in largo per le Marche, entrando in contatto con numerose realtà associative e culturali del territorio. Proprio da questo percorso è maturata la scelta di candidarsi: "Dopo essermi confrontato con molti amici – afferma –, ho deciso di accettare questa candidatura con grande onore. Negli anni ho conosciuto da vicino la ricchezza della nostra regione, collaborando con tante persone e realtà che amano e valorizzano il territorio. Ho raccolto esperienze, idee e progetti in ambito culturale e turistico che credo possano essere utili anche a livello regionale". Il cuore della sua proposta politica è la dimensione civica, intesa come un impegno diretto senza filtri di partito. "Essere civico – sottolinea – significa metterci la faccia. È un valore aggiunto in un periodo storico in cui tanti scelgono di non andare a votare perché percepiscono la politica professionale come distante dai bisogni reali delle persone".

Quella di Giaconi non è l’unica candidatura recanatese alle elezioni: la città potrà contare su una rappresentanza variegata di aspiranti consiglieri regionali. In campo anche Giorgio Lorenzetti, volto nuovo della politica locale, candidato con la lista civica a sostegno di Matteo Ricci; Luca Marconi, storico esponente centrista e già consigliere e assessore regionale, che correrà con l’Udc; Andrea Marinelli, imprenditore e già assessore comunale, candidato con il Partito democratico; Monaldo Moretti, infine, docente universitario e intellettuale, in lista con il Movimento 5 Stelle. La sfida di settembre vedrà dunque una pattuglia recanatese particolarmente nutrita, espressione di sensibilità e percorsi politici differenti, ma accomunata dalla volontà di portare le istanze della città e del territorio provinciale al centro del dibattito regionale.

Antonio Tubaldi