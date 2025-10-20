Giallo all’alba in centro. Donna a terra senza vita

Una donna è stata trovata senza vita in strada, nel cortile interno di una palazzina in viale Vittorio Veneto. È il giallo che ha tenuto con il fiato sospeso Civitanova, ieri mattina.

L’allarme è scattato intorno alle 5. Un operatore del Cosmari, Claudio Torelli, stava raccogliendo i rifiuti nello spazio condominiale, un piccolo piazzale alla fine di una strada chiusa sulla quale si affacciano i palazzi di viale Vittorio Veneto, non lontano da piazza XX Settembre. "Sono arrivato intorno alle 5.15 – ha raccontato Torelli –. Mentre facevo retromarcia dopo aver raccolto l’immondizia, con la coda dell’occhio mi sono accorto di questa sagoma a terra e ho chiamato il 112". A terra, di fronte ai contenitori per la raccolta del vetro, c’era una donna supina, con i vestiti da casa, una felpa e i pantaloni della tuta, e una ciabatta ancora indossata. Sono arrivati il personale del 118 e della Croce Verde e i carabinieri della Compagnia di Civitanova, guidati dal capitano Angelo Chiantese. Purtroppo per la donna non c’era nulla da fare. Era morta probabilmente da qualche ora. Addosso non aveva i documenti, ma presto è stata identificata. Si tratta di una 56enne civitanovese, che viveva con la famiglia in un appartamento al quinto piano di una palazzina che si affaccia su quel cortile di viale Vittorio Veneto. Sono stati i carabinieri ad avvisare i familiari della donna, che non si sarebbero accorti di nulla. Secondo una prima ricostruzione, si sarebbe trattato di un gesto volontario. Mentre i familiari stavano dormendo, lei avrebbe raggiunto uno spazio condominiale dove ci sono le soffitte e il lavatoio, al settimo piano della palazzina. E si sarebbe lasciata cadere da oltre venti metri.

Sul posto ieri mattina, sono arrivati anche i carabinieri del Reparto operativo di Macerata con il colonnello Massimiliano Mengasini, il sostituto procuratore Vincenzo Carusi e il medico legale Antonio Tombolini. Tanti gli interrogativi, almeno in un primo momento, ai quali dare una risposta. L’ipotesi, comunque, è che sia stato un gesto volontario, in ogni caso oggi il medico legale Tombolino sarà incaricato di effettuare l’autopsia.

Le indagini dei carabinieri per ricostruire l’accaduto sono state minuziose. Sono stati fatti sopralluoghi e sentite alcune persone, a partire dai familiari. Nessuno dei condomini si sarebbe accorto di nulla. Attualmente la 56enne non lavorava.

Chiara Marinelli