Il giallo della baronessa: interrogatorio a Londra, sentito reporter australiano

Macerata, 10 marzo 2025 – Anche il giornalista investigativo australiano Dalber Hallenstein è stato ascoltato dalla procura di Macerata nell’ambito dell’inchiesta, riaperta alcuni mesi fa dopo 44 anni, sulla morte nel novembre 1980 dell’ex baronessa Rothschild, Jeanette Bishop May e della sua segretaria, la friulana Gabriella Guerin. Lo riferisce il Corriere della Sera, che ha avuto un colloquio con l’ex inviato del Sunday Times. Quest’ultimo, con la collega Gitta Sereny, investigò a lungo sulla doppia scomparsa della baronessa. Secondo il reporter, sentito a Londra dalla Procura di Macerata, “l’inchiesta giudiziaria condotta all’epoca presentava molte carenze, anche per i grandi limiti tecnologici di allora”.

Hallenstein riferisce poi al Corriere della Sera che “quando Jeannette e il marito Stephen May comprarono il rustico a Schito (nei pressi di Sarnano), tutti rimasero stupiti che una coppia così distinta comprasse un rudere in un luogo così modesto”. Il giornalista rispolvera poi il collegamento tra la morte della baronessa e la rapina milionaria da Christies a Roma.

“Molto probabilmente Jeannette conosceva il marchese De Pennino (il presunto basista della rapina, morto nel 2022, ndr) avendo egli frequentato a lungo Londra, dove aveva lavorato da Christie’s. E dove Jeannette frequentava lo strano giro degli antiquari italiani sospettati di riciclaggio, tra i quali Sergio Vaccari ucciso a Londra nel settembre ‘82. Nel suo taccuino figurava il nome e il numero di Jeannette”.

Hallensten parla quindi delle “incongruenze che notammo nel nostro sopralluogo a casa Galloppa (dove furono trovate tracce del passaggio di qualcuno, si presume le due donne; a quel tempo la struttura era utilizzata per lo più dai pastori, ndr): la legna bruciata per riscaldarsi, parecchi piatti e bicchieri sporchi. Come se qualcuno avesse tenuto le due donne prigioniere. C’è pure la possibilità che l’incontro segreto tra le due donne e uomini non meglio identificati fosse programmato in vista della rapina da Christie’s che doveva avvenire la sera successiva a Rona, il 30 novembre: forse Jeannette doveva consegnare dei preziosi da riciclare; o forse ha minacciato qualcuno di parlare della rapina del giorno dopo e qualcosa è andato storto”.