Il giallo della baronessa Rothschild: duplice omicidio dopo il rapimento

Macerata, 25 agosto 2025 – Fu un duplice omicidio, molto probabilmente dopo un sequestro a scopo di estorsione andato male. Ma a distanza di 45 anni, non è possibile dare corpo alle ombre che oscurano la morte della baronessa Jeanette Rothschild e della sua assistente, Gabriella Guerin, scomparse nel nulla poco prima di una tormenta di neve a Sarnano (Macerata) il 29 novembre 1980 e ritrovate – nonostante le ricerche a tappeto – solo 14 mesi dopo, il 27 gennaio 1982, in un bosco vicino Fiastra. Il giallo dei Sibillini, su cui la procura di Macerata lo scorso novembre aveva riaperto le indagini, rimane ancora tale: le indagini si chiudono senza indagati, senza risposte e con la sola certezza che le due donne furono uccise.

La baronessa Jeanette Bishop De Rothschild, ex modella 40enne che aveva preso il titolo dal primo marito, il banchiere inglese Evelyn De Rothschild, moglie di Stephen May, imprenditore, era arrivata a Sarnano su suggerimento di un connazionale. Qui aveva trovato un casolare, che aveva comprato e voleva ristrutturare. Con lei c’era Guerin, 39enne friulana conosciuta in casa Rothschild e divenuta sua assistente e interprete durante i frequenti viaggi in Italia.

Nel primo pomeriggio del 29 novembre 1980 le due donne, che a Sarnano avevano incontrato alcune persone per i lavori edili in partenza, partirono in auto verso Sassotetto. E da quel momento di loro non si seppe più nulla. I Sibillini furono setacciati, in una capanna furono trovati tracce delle due scomparse e piatti e posate con i resti di cibo. Quattordici mesi dopo, May offrì una ricompensa a chi desse informazioni sulla moglie. E una settimana dopo due cacciatori fecero ritrovare i poveri resti in un bosco, devastati dal tempo e dagli animali selvatici.

Le indagini partirono dall’ipotesi che le due si fossero perse rimanendo bloccate nella neve, ma poi presero le strade più incredibili legate ai contatti internazionali dell’ex modella. Venne fuori un collegamento tra la baronessa e un furto alla casa d’aste Sotheby’s. Fu sospettato un brasiliano, si ipotizzò il coinvolgimento della banda della Magliana, si indagarono due sardi, pensando a un rapimento a scopo di sequestro. Scotland Yard fornì ai carabinieri di Roma un’informativa su un possibile sequestro. Ma sia May sia De Rothschild negarono di aver ricevuto richieste di riscatto.

Nonostante tutti i tentativi, il giudice Alessandro Iacoboni fu costretto, nel 1989, a chiudere l’inchiesta ammettendo che non c’erano prove dell’omicidio, ma escludendo anche la morte per assideramento.

Lo scorso novembre, la sezione del Ris di Roma che si occupa dei casi irrisolti ha ripreso in mano il fascicolo. E tra le dichiarazioni dei testimoni del tempo ha trovato qualcosa di dissonante, qualche contrasto che poteva aprire uno spiraglio: forse qualcuno a Sarnano aveva visto o sapeva qualcosa e non lo aveva detto. Per questo sono state risentite 14 persone di Sarnano e dei paesi vicini, i testimoni dell’epoca ancora vivi. Anche alcuni strumenti tecnici sono stati usati, svelando che forse c’era stata davvero qualche omissione, all’epoca. Il Ris e la procura di Macerata – che aveva riaperto il fascicolo per duplice omicidio – avevano valutato di risentire alcuni degli anziani.

Alla fine però, rileggendo quello che si è raccolto, la conclusione a cui si starebbe arrivando è che troppo poco è emerso per accusare qualcuno. Il sospetto più forte è che le due siano state rapite, ma forse il ricatto andò male e loro furono uccise. Oltre a questo, i carabinieri del Ris ipotizzano diversi altri scenari, ma i protagonisti restano fantasmi. Per questo, ormai a breve, l’inchiesta sarà chiusa di nuovo, ancora senza risposte.